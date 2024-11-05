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Признаки синдрома отложенной жизни перечислила психолог

Синдром отложенной жизни — это психологическое состояние, при котором человек откладывает удовлетворение своих потребностей и желаний на будущее, считая, что настоящее время не является подходящим для этого. Как бороться с синдромом отложенной жизни, рассказала психолог Майя Голубева.

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По словам собеседницы, такой синдром зачастую связан с перфекционизмом, страхом неудачи и стремлением к совершенству.

«Если вы наблюдаете у себя такие симптомы как постоянное ожидание подходящего момента, страх перед ошибками и неудачами, стремление к совершенству во всём, стремление к накоплению материальных благ и отказ от удовольствия и радости в настоящем, то у вас наблюдается синдром отложенной жизни. Как с этим бороться? Для начала принять свои чувства и эмоции, разрешить себе испытывать радость и удовольствие в настоящем», - комментирует психолог Майя Голубева.

По словам эксперта, также важно осознать свои потребности и желания, определить приоритеты, научиться говорить «нет» и устанавливать границы. Не помешает практиковать медитацию или другие методы релаксации для снижения уровня стресса, пишет RuNews24.ru. Если эти способы не помогут, то лучше обратиться к психологу или психотерапевту для профессиональной помощи.

«Важно понимать, что, откладывая жизнь на потом, мы теряем её. Вдруг того самого момента не настанет никогда. Безусловно, во всем нужно ощущать границу дозволенности. Но если вы пять лет мечтаете о новом автомобиле и уже накопили солидную сумму, не откладывайте свои желания и осуществите свою мечту сегодня», - резюмирует эксперт.