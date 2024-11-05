Общество

Комитет по ветеринарии заявил, что не регистрировал производство крабовых палочек из аквариумных рыбок в Невеле

Комитет по ветеринарии Псковской области не регистрировал фантомное производство крабовых палочек из аквариумных рыбок в Невеле. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей заявил начальник отдела ветеринарного контроля комитета по ветеринарии Псковской области Роман Нечушкин.

«Я вам официально могу заявить о том, что заявление от компании ООО "Удмуртакваресурс" в комитет по ветеринарии Псковской области не поступало. Директор ООО "Удмуртакваресурс" обратился о регистрации производства в государственную ветеринарную службу Невеля напрямую, минуя комитет по ветеринарии по несуществующей форме заявления. Установленная форма заявления о регистрации площадки размещена на официальном сайте комитета. Заявитель направляет на имя председателя комитета заявление, оно проходит регистрацию. Председатель комитета рассматривает это заявление и принимает решение направить его для рассмотрения в подведомственную комитету организацию или отказать на моменте рассмотрения», — сказал Роман Нечушкин.

Он уточнил, что компания «Удмуртакваресурс» самостоятельно оформила ветеринарные сопроводительные документы.

«В настоящее время руководителем подведомственной организации проводится служебная проверка в отношении должностного лица, которое совершило эти регистрационные действия», – добавил начальник отдела ветеринарного контроля.