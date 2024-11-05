Общество

К наставничеству псковичи относятся как к ответственной и важной миссии – опрос

К наставничеству псковичи относятся как к ответственной и важной миссии. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения старше 30 лет, имеющие опыт наставничества.

Наставничество для каждого второго псковича, имеющего подобный опыт, — это прежде всего возможность передать свои знания, навыки, наработки новичкам: «Научить всему, предостеречь от ошибок»; «Делюсь нюансами, чтобы производственный процесс был эффективным, а молодой специалист был уверен в своих силах и результатах».

Для 15% опрошенных важна возможность оказывать помощь и поддержку молодежи. 8% респондентов назвали наставничество одной из своих самых ответственных миссий. Для 3% это путь к саморазвитию: «Мой личностный рост»; «Полезно и для меня».

4% наставников считают, что в первую очередь от их действий зависит скорость вхождения новичков в рабочий процесс. 1% нравится возможность общения с молодежью. Еще для 4% наставничество — прежде всего способ получения дополнительного дохода.

Для 2% наставничество — это дополнительная нагрузка. Для 6% — головная боль.

Другие ассоциации назвали 7% опрошенных: некоторые относятся к наставничеству как к жесту доброй воли, благотворительности, другие как к делу чести, возможности быть полезным, преемственности («Дань благодарности за то, что когда-то меня тоже учили старшие товарищи»).