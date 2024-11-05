Общество

Совет Федерации поддержал увеличение штрафов за отказ в приеме на работу инвалидов

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который увеличивает в три раза штрафы для должностных лиц за отказ в приеме на работу инвалидов, а также вводит ответственность за это правонарушение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Изменения вносятся в статью 5.42 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и занятости).

Сейчас по ней неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, а также отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

С принятием закона неисполнение должностным лицом обязанности по выполнению квоты для приема на работу инвалидов, либо отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты будет наказываться штрафом в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Исключение составят случаи, когда работодатель освобождается от выполнения установленной квоты.

Кроме того, законом вводится административное наказание за такое правонарушение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Штраф составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей и от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей соответственно, пишет ТАСС.