Общество

Псковичей приглашают к участию в конкурсе «Смотри, это Россия!»

Школьники из Псковской области приглашаются к участию во всероссийском конкурсе по обмену видеооткрытками «Смотри, это Россия!». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области, в этом году конкурс проходит в пятый раз и посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Принять участие могут команды трех возрастных категорий: 6-10 лет, 11-15 лет, 16-18 лет.

Фото: комитет по молодежной политике Псковской области

Участникам необходимо снять видеоролик продолжительностью до 3 минут и загрузить его на RUTUBE. В видео нужно рассказать о вкладе в победу прадедов, прабабушек и современников: где они воевали, в каких сражениях участвовали, какими медалями награждены, об их героизме и подвигах, а также о том, как хранят важную семейную историю, связывающую поколения.

Регистрация на конкурс проводится до 24 ноября на портале.

Чтобы ребята смогли подготовить качественные конкурсные работы, успешные режиссеры, продюсеры и блогеры проведут мастер-классы для всех зарегистрированных участников.

Победители, которые будут определены по итогам открытого голосования в декабре, получат ценные призы.

Впервые конкурс «Смотри, это Россия!» прошел в 2020 году по инициативе активистов детских движений. За четыре года участниками конкурса стали более 95 000 человек.

Конкурс проводится при поддержке министерства просвещения РФ, Росмолодежи и других молодежных организаций.