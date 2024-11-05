Общество

В Великих Луках идет подготовка улиц к зимнему периоду

Сотрудники муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» в Великих Луках приступили к уборке улиц города от опавшей листвы и другого мусора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки / «ВКонтакте»

Как сообщили в администрации, днём работают две бригады, которые убирают оставшуюся листву, а ночью выходит техника — комбинированные дорожные машины и тракторы.

«С наступлением морозов начнётся распределение песчано-соляной смеси по тротуарам и по проезжей части дорог. При выпадении снега сотрудники предприятия приступят к его уборке», - отметили в администрации.