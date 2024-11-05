«Единая Россия» перезагружает работу института сторонников партии. На площадке Центрального исполкома состоялся двухдневный семинар-совещание для представителей региональных советов сторонников из всех регионов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».
Фото: «Единая Россия»
Предметом обсуждения стала система взаимодействия советов сторонников с исполнительными органами «Единой России», функционал в партийном строительстве, избирательных кампаниях. Институт сторонников принципиально важен для партии, подчеркнул врио секретаря Генсовета Владимир Якушев на пленарном заседании семинара.
Врио секретаря Генсовета обозначил ключевые задачи института сторонников «Единой России». Помимо электоральной работы, это поддержка участников СВО и членов их семей. В том числе – на законодательном уровне.
Ещё один приоритет для «Единой России» и её институтов – развитие экономики страны.
«Мы видим беспрецедентное санкционное давление на Россию. Оно заставляет нас находить неординарные решения, что мы и делаем», – отметил врио секретаря Генсовета партии.
Владимир Якушев подчеркнул также, что «Единая Россия» будет максимально поддерживать интерес некоммерческих организаций к институту сторонников и к партии. В том числе, через развитие центра поддержки гражданских инициатив при центральном совете сторонников и помощь в участии в грантовых проектах.
Помимо этого, врио секретаря Генсовета поддержал ряд инициатив сторонников партии. В частности, речь шла о формировании передвижных мастерских по протезированию, чтобы ускорить установку протезов бойцам.
Владимир Якушев одобрил предложение спортивной реабилитации для помощи участникам СВО по обучению сельских учителей физкультуры и оснащению ФАПов специальным оборудованием для этих целей. Также он поддержал инициативы по развитию школьного курса «Основы безопасности и защита Родины».
«Будем дальше работать с министерством просвещения по этой теме», – уточнил Владимир Якушев.
Участники семинара затронули тему сокращения периода нахождения в сторонниках «Единой России» для получения членства в партии. Сейчас он составляет полгода и других критериев отбора нет.
Он также напомнил, что ранее аналогичные встречи состоялись с первичными отделениями «Единой России» и руководителями региональных исполкомов партии.
«Важно подключить к работе активную молодежь, общественные организации, патриотические объединения, готовые внести свой вклад в развитие своего региона, в реализацию ключевых, социально значимых проектов Псковской области», – считает заместитель председателя Псковского регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» Наталья Никифорова, участник семинара-совещания для представителей региональных советов сторонников из всех регионов.