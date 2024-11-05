Общество

Опрос ПЛН-ТВ: Поддерживают ли псковичи обязательное распределение молодых специалистов?

Депутаты Псковского областного Собрания на сессии 31 октября поддержали обращение Законодательного собрания Ленинградской области к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину по вопросу необходимости введения системы обязательного распределения выпускников образовательных организаций медицинского профиля. Как псковичи относятся идее обязательно распределения молодых специалистов, смотрите в новом опросе ПЛН-ТВ.

С результатами аналогичного опроса на сайте ПЛН можно ознакомиться по ссылке ниже.