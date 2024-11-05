Общество

Первое очное занятие прошло для учащихся агрокласса Кузнецовской школы Себежского района

В Кузнецовской средней школе Себежского района прошло первое очное занятие в агроклассе.Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Совместный проект министерства просвещения РФ и министерства сельского хозяйства РФ по созданию в школах агроклассов реализуется в рамках системы непрерывного образования с целью подготовки профессиональных кадров в области сельского хозяйства. Координатор проекта в Псковской области — Великолукская сельскохозяйственная академия (ВГСХА).

Преподаватель кафедры математики, физики и механики Великолукской сельскохозяйственной академии Евгений Лаппо провел для школьников 8-го класса урок математики. Очные занятия будут проходить ежемесячно, в остальное время ребята будут знакомиться с аграрными специальностями онлайн. Преподавательский состав будет меняться в зависимости от темы урока.

«Наша цель - показать ребятам, что и на селе можно зарабатывать, показать, на какие профессии большой спрос. Возможно, многие ребята выберут для поступления после 9 класса колледж при сельхозакадемии в Великих Луках. А для тех, кто после двухгодичных занятий в агроклассе пойдет в 10-ый класс, будут предусмотрены отдельные часы для профориентации. Кроме того, преподаватели готовы проводить занятия по подготовке к ГИА по физике, математике, биологии, химии», — рассказал начальник отдела образования Администрации Себежского района Сергей Везовитов.

В этой учебной четверти учащиеся аграрного класса планируют выехать в Великие Луки, чтобы посмотреть базу академии и принять участие в профориентационных занятиях.

«Мы хотим познакомить ребят с азами будущей профессиии и нацелены на то, чтобы молодежь оставалась на селе, чтобы ребята приходили к нам в академию учиться», — отметила заведующая кафедрой социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин ВГСХА, координатор проекта Елена Гарская.

Отметим, в этом году занятия организованы в агроклассах 9 образовательных учреждениях псковской области. Кроме ребят из Кузнецовской школы Себежского района к профориентационным мероприятиям в области сельского хозяйства присоединились учащиеся 8-х и 9-х классов Усть-Долысской СОШ Невельского муниципального округа, Лычевской и Булынинской СШ Великолукского района, Бежаницкой СШ, Куньинской СШ, Насвинской СШ Новосокольнического района, Башовской СШ Локнянского муниципального округа и Забелинского филиала Пустошкинской СОШ.