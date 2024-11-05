Общество

Средний срок ипотеки превысил 25 лет, заявили в ЦБ

В России этой осенью стали оформлять ипотеку на четверть века и более, заявили в Центробанке. Средний срок выданного в сентябре ипотечного кредита составил 303 месяца или 25 лет и три месяца.

По данным регулятора, активно этот показатель рос в прошлом году: в начале 2023-го он был на полтора года короче. А если сравнивать с сентябрем прошлого года, то прирост составил лишь четыре месяца. Удлинение ссуд на приобретение квартиры характерно как для льготных, так и рыночных программ банков, отметили в ЦБ, пишут «Известия».

Если говорить только о льготных программах, то средний срок ипотеки вырос еще значительнее. По итогам сентября 2024-го он достиг максимума за все время действия господдержки, составив 26 лет и два месяца (314 месяцев), заявили в «Объединенном кредитном бюро» (ОКБ). Годом ранее этот показатель был короче почти на полтора года — 24 года и семь месяцев (295 месяцев).

Сроки по ипотеке в последнее время растут, подтвердили и в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Этим банки пытаются компенсировать рост ставок и цен на недвижимость. Тогда как в третьем крупном БКИ — «Скоринг бюро» — сказали, что в середине 2024 года средний срок всего ипотечного кредитования был максимально близок к 25 годам, но после пошел на спад.

Основная причина увеличения среднего срока ипотеки — в росте стоимости жилья: заемщики вынуждены брать более длинные кредиты для сохранения комфортного размера ежемесячного платежа, объяснили в Банке России.