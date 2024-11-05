Общество

Прокуратура помогла псковичу получить зарплату от индивидуального предпринимателя

Прокуратура защитила права работника в Пыталовском муниципальном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Было установлено, что индивидуальный предприниматель использовал труд подсобного рабочего при производстве строительных работ без оформления трудового договора и своевременной оплаты труда.

Прокурор района возбудил дело об административном правонарушении по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ в отношении предпринимателя. Он был привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Для защиты имущественных прав работника прокуратура внесла представление в адрес работодателя. В результате работнику были выплачены все причитающиеся денежные средства.