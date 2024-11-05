Общество

Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Союз без журналистов, обсуждение без осуждения, общение без обобщения

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Прессинг», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Юлия Магера и Константин Калиниченко обсудят ситуацию вокруг регионального отделения Союза журналистов.

Недавно члены организации с удивлением узнали, что в ней сменился руководитель, а сама она начала вести финансовую деятельность. Правда все это в формате «под ковром», для публики и рядовых членов отделение все еще выглядит скорее мертвым. Ведущие вспоминают жизненные циклы профильных организаций и пытаются понять, возможно ли сегодня в принципе объединение коллег на местной медиаполяне.