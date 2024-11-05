Общество

«Квартирник»: Милана Егорова и Алина Виардо о продвижении талантливых исполнителей. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Квартирник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 8 ноября.

20 ноября в БКЗ филармонии состоится большой сольный концерт молодой псковички Миланы Егоровой, приуроченный ко Дню матери. Накануне своего концерта Милана и ее продюсер, педагог эстрадного вокала Алина Виардо, стали участницами программы «Квартирник».

Как Милана связана с творческим клубом «Феникс» и как судьба свела ее с Алиной Виардо? Что за проект - «Тайны псковских храмов»? Кто пишет стихи к песням Миланы Егоровой и как к творчеству юной певицы относятся ее родители? Как начинающей звезде собрать полный зал на сольном концерте в филармонии? Об этом и многом другом — в эфире. Ведущий — Дмитрий Иванов.