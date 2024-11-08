Общество

Какие проблемы возможны при сидячей работе в офисе, рассказала эксперт

Какие проблемы возможны при сидячем образе жизни, в чем кроется главная ошибка только приступивших к силовым тренировкам офисных сотрудников, а также как правильно подготовить организм к регулярным нагрузкам, рассказала эксперт XFIT Юлия Гуляева.

Для многих горожан сидячий образ жизни становится источником проблем со здоровьем. Из-за 8–10 часов в офисе без движения нередко бывают нарушения опорно-двигательного аппарата: проблемы с осанкой, мышечная атрофия, дисбалансы, ухудшение подвижности суставов. Долгое сидение в одной позе вызывает перенапряжение мышц шеи и спины, приводит к остеохондрозу, искривлению позвоночника и болям. Также из-за малоактивного образа жизни повышается риск гипертонии, атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Ещё один частый спутник низкой физической активности — лишний вес. Организм сжигает меньше калорий, чем потребляет, а бешеный ритм жизни заставляет питаться фастфудом и в целом не самой сбалансированной едой. Сюда же стоит добавить заедание стресса.

Многие осознают проблему и идут в зал. А поскольку времени никогда не хватает, сразу берутся за чересчур большой для себя вес и слишком сложные упражнения. Как следствие: ещё большие дисбалансы и компенсации, усугубление проблем и риск травм.

Чтобы подобного не произошло, человеку, который сидит по 8-10 часов в день перед монитором, нужно работать над мобильностью плечевых суставов и грудной клетки, тазобедренных суставов и поясницы, голеностопа, тренировать стабилизаторы, укреплять спину, ягодичные мышцы и заднюю поверхность бедра. Обязательно следует добавлять в свою рутину кардио — хотя бы просто ходить, — и интегрировать любые другие двигательные активности. Без последнего даже четырех тренировок в неделю недостаточно, чтобы компенсировать отсутствие подвижности в течение дня, пишет RuNews24.ru.

«После долгого перерыва в тренировках человеку сначала необходимо восстановить базовые физические качества и навыки, а только затем добавлять силовые и функциональные тренировки. Причем возвращаться к развитию мобильности и работе со стабилизаторами необходимо регулярно, даже если вы успешно прошли этот этап и перешли к силовым упражнениям», — подводит итог Юлия Гуляева.