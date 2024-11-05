Общество

Спрос на профессиональную чистку штор в РФ вырос в 4 раза — аналитики

По данным Авито Услуг, спрос на химчистку и профессиональную стирку в октябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 11%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

В разгар делового сезона наибольший рост спроса за год отмечен на услугу по химчистке рубашек (+494%). Деловая одежда требует регулярного ухода и профессиональной обработки, что позволяет продлить ее срок службы. Одновременно с этим вырос спрос на химчистку пиджаков и платьев на 16% и 157% соответственно.

Перед наступлением зимних холодов россияне чаще обращаются к специалистам, чтобы привести верхнюю одежду в порядок — заметно вырос спрос на химчистку шуб (+103%), шапок (+82%), изделий из кожи и замши (+75%), дубленок (+58%), курток (+41%), а также пуховиков (+40%). По данным Авито Услуг, спрос на профессиональный уход за такими изделиями растет, потому что материалы требуют деликатного ухода, который крайне сложно обеспечить в домашних условиях.

Стала более востребованной химчистка и повседневных вещей. Так, спрос на профессиональную чистку джинсов в октябре 2024 года вырос почти на две трети (+64%), а химчистку джемпера россияне стали доверять специалистам на 44% чаще.

Россияне активно пользуются услугами чистки штор — спрос за год вырос на 343%. Такие изделия со временем накапливают пыль, впитывают запахи, а их внешний вид становится менее эстетичными. С наступлением холодов многие россияне стали чаще прибегать к услугам химчистки одеял. Спрос на эту услугу в середине осени вырос на 114%.

Помимо химчистки крупных текстильных изделий, россияне стали чаще обращаться за услугой профессиональной стирки домашних вещей: полотенец, штор, пледов, одеял. Стирка полотенец стала популярнее на 75%, стирка пледа на 40%, одеяла и штор на четверть — +25%. Профессиональная стирка удаляет глубокие загрязнения и микроорганизмы, обеспечивая более качественную обработку ткани, сохраняя при этом мягкость и целостность изделий. Также востребована стирка постельного белья — спрос на нее увеличился на 10%.