Общество

Псковский губернатор проинформировал заместителя полпреда о прохождении осенне-зимнего периода

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в режиме видео-конференц-связи принял участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности при полномочном представителе президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Заседание провел заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО Олег Логунов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В рамках заседания губернатор доложил о прохождении в регионе осенне-зимнего периода. Михаил Ведерников сообщил, что отопительный сезон начат 1 октября во всех муниципальных районах и городских округах, готовность объектов ЖКХ составляет 100%.

«Проблемных вопросов нет. Отопление работает по всей области», — добавил губернатор.

На предприятиях ЖКХ создано около сотни аварийных бригад.

Михаил Ведерников также доложил о работах, которые были проведены в области по восстановлению электроснабжения после непогоды в начале ноября. К ним были привлечены бригады из других регионов.

Отдельно губернатор рассказал о завершении реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, ежемесячно производится плановая проверка ее готовности. Михаил Ведерников также представил данные о готовности группировки сил и средств территориальной подсистемы РСЧС.

Участники заседания обсудили готовность органов управления, сил и средств территориальных подсистем РСЧС регионов Северо-Запада России к выполнению задач по предназначению в осенне-зимнем периоде 2024–2025 годов. В целях обеспечения безопасного прохождения отопительного периода обсуждена общая ситуация в регионах, акцентировано внимание на объектах жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, представлена информация о запасах топлива в теплоснабжающих организациях, о сформированных материальных и финансовых резервах и готовности органов управления, сил и средств территориальных подсистем РСЧС к выполнению задач в осенне-зимнем периоде 2024–2025 годов.

По информации МЧС России по СЗФО, для проведения неотложных работ по ликвидации последствий аварий на объектах ЖКХ и энергетики в осенне-зимнем периоде в округе создана достаточная группировка сил и средств РСЧС общей численностью более 99 тысяч человек, около 20 тысяч единиц техники и более 5,5 тысячи аварийных бригад.

К настоящему времени в субъектах округа имеются необходимые резервы финансовых и материальных ресурсов для устранения возможных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и электроэнергетических системах, уточнен реестр пунктов временного размещения. Всего на территории округа подготовлены и могут быть развернуты более 1,2 тысячи пунктов временного размещения, способных принять почти 300 тысяч человек.

С использованием фотографий пресс-службы правительства Псковской области и снимка с официального сайта полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе