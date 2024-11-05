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Общество

Бешеного енота выявили специалисты Псковской облветлаборатории

08.11.2024 17:09|ПсковКомментариев: 0

Специалисты Псковской областной ветеринарной лаборатории выявили антиген бешенства в патологическом материале, отобранном от енота. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в лаборатории.

Фото: pixabay.com

Все исследования проведены в рамках государственного задания.

Ветеринарная лаборатория обращает внимание псковичей на то, что как можно раньше после укуса животного необходимо промыть рану концентрированным мыльным раствором и незамедлительно обратиться в ближайшее медицинское учреждение (травматологическое отделение, кабинет хирурга) для консультации врача.

«Напоминаем владельцам собак и кошек, что для профилактики болезни необходимо ежегодно вакцинировать своих питомцев. Только вакцинация спасает от бешенства», - отметили в лаборатории.

Теги: #бешенство
Источник: Псковская Лента Новостей
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