Общество

Бешеного енота выявили специалисты Псковской облветлаборатории

Специалисты Псковской областной ветеринарной лаборатории выявили антиген бешенства в патологическом материале, отобранном от енота. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в лаборатории.

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Все исследования проведены в рамках государственного задания.

Ветеринарная лаборатория обращает внимание псковичей на то, что как можно раньше после укуса животного необходимо промыть рану концентрированным мыльным раствором и незамедлительно обратиться в ближайшее медицинское учреждение (травматологическое отделение, кабинет хирурга) для консультации врача.

«Напоминаем владельцам собак и кошек, что для профилактики болезни необходимо ежегодно вакцинировать своих питомцев. Только вакцинация спасает от бешенства», - отметили в лаборатории.