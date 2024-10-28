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Общество

Карантин по бешенству отменили в двух очагах в Псковской области

30.10.2024 16:36|ПсковКомментариев: 0

Указом губернатора Псковской области от 30 октября отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству в Себежском районе и в деревне Якимово Пустошкинского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по ветеринарии Псковской области.

Специалистами государственной ветеринарной службы в данных очагах проведены все запланированные противоэпизоотические и ветеринарно-санитарные мероприятия.

При этом по состоянию на 30 октября на территории области остаются два активных очага по бешенству в Пустошкинском районе.

Теги: #бешенство
Источник: Псковская Лента Новостей
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