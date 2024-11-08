Общество

Псковичам напомнили, как избежать беды при использовании газового оборудования

Как избежать беды при использовании газового оборудования, рассказали псковичам в МЧС Псковской области.

Фото: МЧС Псковской области

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения основных правил пользования бытовыми газовыми приборами и рекомендовали:

следи за нормальной работой газового оборудования и не используй неисправные приборы;

не оставляй без внимания работающие газовые приборы;

периодически проверяй исправность вентиляционных каналов;

не используй газовые плиты для обогрева помещения;

не допускай к пользованию газом детей и не поручай им присматривать за работающим газовым оборудованием;

установку и ремонт газового оборудования доверь профессионалам;

индивидуальный газовый баллон должен находиться на достаточном расстоянии от газовой плиты и отопительных приборов.

Если в помещение начало пахнуть газом, необходимо незамедлительно позвонить в газовую службу по телефонам «04», «104»