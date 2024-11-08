Псковичам напомнили, как избежать беды при использовании газового оборудования

Как избежать беды при использовании газового оборудования, рассказали псковичам в МЧС Псковской области.
Фото: МЧС Псковской области
В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения основных правил пользования бытовыми газовыми приборами и рекомендовали:
- следи за нормальной работой газового оборудования и не используй неисправные приборы;
- не оставляй без внимания работающие газовые приборы;
- периодически проверяй исправность вентиляционных каналов;
- не используй газовые плиты для обогрева помещения;
- не допускай к пользованию газом детей и не поручай им присматривать за работающим газовым оборудованием;
- установку и ремонт газового оборудования доверь профессионалам;
- индивидуальный газовый баллон должен находиться на достаточном расстоянии от газовой плиты и отопительных приборов.
Если в помещение начало пахнуть газом, необходимо незамедлительно позвонить в газовую службу по телефонам «04», «104»