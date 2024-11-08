Общество

Матушка Вера Адельгейм скончалась в Пскове

Матушка Вера Адельгейм скончалась в Пскове. Об этом сообщил ведущий мастер сцены, заслуженный артист России Виктор Яковлев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Виктор Яковлев / «ВКонтакте»

«Сегодня в 18:15 не стало матушки Веры Михайловны Адельгейм», - написал Виктор Яковлев.

Отпевание состоится в 11:00, во вторник, 12 ноября, в храме Жён Мироносиц. Похороны пройдут возле храма, рядом с могилой отца Павла.

Вера Адельгейм - жена псковского священника Павла Адельгейма. Отец Павел, еще при жизни почитаемый в христианском мире как исповедник веры (т.е. за веру пострадавший), убит в своем доме 5 августа 2013 года - через четыре дня после своего 75-летия. Убийца признан психически ненормальным.

Об отце Павле сняты фильмы, написаны книги, статьи, его книги переиздаются. Вечера его памяти проходят в больших и малых городах России и за рубежом - в Англии, Франции, Голландии. Последняя памятная встреча - «Поэтика проповеди» - состоялась месяц назад в Москве - в Переделкино, в Доме-музее Бориса Пастернака, стихи которого часто звучали в проповедях батюшки.

Но, конечно, средоточием памяти об убиенном пастыре была матушка Вера Михайловна. После венчания с отцом Павлом 13 июля 1959 года они прожили вместе 54 года, вплоть до рокового августовского вечера, когда нож убийцы оборвал жизнь выдающегося пастыря.