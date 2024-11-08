Общество

С Днем сотрудника органов внутренних дел поздравил россиян президент РФ

Видеообращение по случаю празднования Дня сотрудника органов внутренних дел представил россиянам Владимир Путин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в кремле.

Фото: официальный сайт кремля

«Во все времена лучшие сотрудники МВД отличались мужеством, принципиальностью, твёрдой верой в силу Закона и справедливость, воспитывали новые поколения на традициях чести, патриотизма, верности долгу», - отметил президент России.

«В этот день мы отдаём дань уважения ветеранам МВД, склоняем головы перед смелостью и самоотверженностью солдат правопорядка, которые стали настоящими легендами своих подразделений, в том числе в годы Великой Отечественной войны. В наши дни сотрудники органов внутренних дел вписывают в историю своего ведомства новые славные традиции», - сказал в заключение Владимир Путин.