Общество

ИК-3 представила свою продукцию на фестивале рукоделия «Прядки-2024»

Исправительная колония №3 приняла участие в фестивале рукоделия «Прядки-2024», состоявшийся в Идрице Себежского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото здесь и далее: сообщество «УФСИН России по Псковской области» ВКонтакте

Колония представила свои швейные изделия. Продукция центра трудовой адаптации осужденных была в числе фаворитов фестиваля рукоделия «Прядки-2024».

Мероприятие прошло в Идрицком доме культуры. В числе экспонатов были мягкие набивные подушки, игрушки и кухонные прихватки. Все товары оказались очень популярными, о чём свидетельствовало большое количество заинтересованных граждан.

Фестиваль завершился концертом «Русские традиции». За активное участие во втором межрайонном фестивале декоративно-прикладного творчества пенитенциарное учреждение отмечено дипломом Администрации Себежского района.