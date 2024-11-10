Общество

Субботник при областном доме молодежи прошел в Пскове

Коллективная уборка опавших листьев для подготовки придомовой территории у областного дома молодежи прошла в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном доме молодежи.

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Молодежь Псковской области»

«Дружной командой сотрудников и волонтеров вышли на субботник у дома молодежи. Вместе мы очистили территорию от опавших листьев и мусора», - прокомментировали состоявшуюся уборку в доме молодежи.

Акция объединила сотрудников нескольких организаций сферы молодежной политики: центра молодежи и общественных инициатив, комитета по молодежной политике, движения первых, региональный волонтерский корпус.