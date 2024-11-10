Общество

Владимир Путин назвал число сотрудников МВД, удостоенных госнаград в 2024 году

В 2024 году государственные награды получили 659 сотрудников МВД, сообщают РИА Новости.

Фото: сайт РИА Новости

Государственных наград в 2024 году были удостоены 659 сотрудников органов внутренних дел РФ, в том числе те, кто героически погиб при исполнении своего служебного долга, сообщил президент России Владимир Путин.

«Только в текущем году 659 сотрудников удостоены государственных наград. Среди них те, кто, невзирая на смертельную опасность, не дрогнул и не отступил, героически погиб при выполнении служебных обязанностей. Мы всегда будем и чтить их подвиги. Гордимся каждым, кто честно и безупречно выполняет свой долг, верно служит Родине и нашему народу», - сообщил президент РФ.