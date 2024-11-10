Общество

Торжественное собрание и награждение прошло у псковских транспортных полицейских

В псковском линейном отделе МВД России на транспорте прошло торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отдела.

Фотографии: пресс-служба псковского ЛО МВД России на транспорте

В начале встречи с приветственным словом к собравшимся обратился начальник псковского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Сергей Титов. Он сердечно поздравил действующих сотрудников, ветеранов органов внутренних дел, представителей общественного совета, их родных и близких, пожелал дальнейших успехов в службе, доброго настроения и семейного благополучия.

С профессиональным праздником виновников торжества пришли поздравить почетные гости: начальник управления специальных программ правительства Псковской области Юрий Грязнов, заместитель начальника управления специальных программ правительства Псковской области Роман Семёнов, заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов, которые выразили признательность за вклад транспортных полицейских региона в дело обеспечения правопорядка и общественной безопасности. Сотрудникам транспортной полиции за образцовое исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм, а также в связи с празднованием Дня сотрудников внутренних дел вручены благодарственные письма и ценные подарки.

Начальником псковского ЛО МВД России на транспорте полковником полиции Сергеем Титовым вручены первые и очередные специальные звания, грамоты и благодарности отличившимся сотрудникам. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов, на славных традициях и бесценном опыте которых воспитывается сейчас молодое поколение. За внесенный вклад каждому из приглашенных ветеранов вручили почётные грамоты. Также за активное участие в деятельности и жизни отдела грамота вручена представителю общественного совета.

В рамках профессионального праздника и торжественного мероприятия, посвященному Дню сотрудников ОВД, руководством псковского ЛО МВД России на транспорте организован выезд в Свято-Успенский Псково-Печорский монастырь, где личный состав линейного отдела познакомился с историей и тайнами монастыря, особенностями быта его служащих.