Общество

В Псковском филиале Университета ФСИН состоялся день открытых дверей

День открытых дверей в Псковском филиале Университета ФСИН России собрал старшеклассников средних общеобразовательных школ города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: Псковский филиал университета ФСИН России

В мероприятии в режиме видео-конференц-связи приняли участие учащиеся города Великие Луки и отдаленных районов Псковской области.

Старшеклассников и их родителей приветствовали руководство образовательной организации, представители УФСИН России по Псковской области, которые подробно рассказали об особенностях приемной кампании 2025 года, порядке зачисления абитуриентов в образовательную организацию на места за счет средств федерального бюджета.

Участники дня открытых дверей ознакомились с материально-технической базой вуза, увидели учебные аудитории, библиотеку, спортивный зал, столовую и общежития для курсантов.

Кроме того, будущие абитуриенты узнали об истории образовательной организации, посетив музейную экспозицию, и получили информационные буклеты «Абитуриент 2025».