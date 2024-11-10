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Общество

Библиотеку в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» могут сдать до конца года – Юрий Бурлин

11.11.2024 14:45|ПсковКомментариев: 0

Библиотеку в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове могут устроить до конца года. Об этом депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас есть библиотека в здании бывшего кинотеатра, там проводят благоустройство, но виден свет в конце тоннеля. Надеемся, что этот объект будет сдан и сделан в этом году», – сказал Юрий Бурлин.

Он добавил, что один из очень значимых проектов на территории округа №1 — пешеходный мост напротив Кремля.

«Он еще официально не сдавался, но люди пользуются, и оттуда уже я видел очень большое количество фотографий», – добавил Юрий Бурлин.

Пресс-портрет
Бурлин Юрий Вячеславович депутат Псковской городской Думы по округу №1
Теги: #библиотека
Источник: Псковская Лента Новостей
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