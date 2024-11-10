Общество

У россиян вырос спрос на ремонт водонагревателей — исследование

Согласно данным Авито Услуг, в преддверии наступления холодов россияне стали чаще обращаться к специалистам по ремонту водонагревателей и кондиционеров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Спрос на ремонт водонагревателей за год вырос на 8%, а услуги мастеров по обслуживанию и ремонту кондиционеров и вентиляции стали более востребоваными почти наполовину (+44%).

Осенью кондиционеры часто выполняют функцию обогревателей. Кроме того, они помогают вентилировать, фильтровать воздух и поддерживать комфортную влажность в помещении, что особенно важно в межсезонье, когда воздух становится сырым, а после начала отопительного сезона, наоборот, слишком сухим, отметили аналитики.

Так, доля услуг по ремонту и обслуживанию кондиционеров от общего количества спроса по категории «ремонт и обслуживание техники» в третьем квартале нынешнего года относительно третьего квартала 2023 года увеличилась на 4% и составила 15% от общего объема спроса по данной категории. В свою очередь исполнители реагируют на повышенный спрос — предложение от специалистов по России за этот же период выросло на 45%.

Помимо ремонта кондиционеров россияне перед началом холодов озаботились ремонтом водонагревателей — доля спроса на услуги за год немного увеличилась и составила чуть больше 5% от общего спроса. Своевременная проверка и обслуживание водонагревателей помогает предотвратить проблемы. Регулярная очистка от накипи и налета, проверка изоляции труб и настройка термостата — все это способствует увеличению эффективности работы устройства и экономии электроэнергии, пояснили аналитики.