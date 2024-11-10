Общество

Великолукскому биологу посвятят научный семинар в Пскове 14 ноября

Очередной открытый научно-популярный семинар для широкого круга слушателей, которые интересуются научными достижениями, состоится 14 ноября в 17:00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Курбатова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Семинары проводятся Псковской региональной общественной организацией «Союз учёных Псковской области» совместно с Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Курбатова.

Научно-популярный семинар 14 ноября подготовлен кандидатом биологических наук Ириной Соколовой и посвящен уроженке Великих Лук - доктору биологических и сельскохозяйственных наук Евгении Синской - соратнику российского академика Н. И. Вавилова.

Содокладчиками выступят учителя школы №1. Они расскажут об уникальном музее, который находится в стенах школы, бывшей знаменитой Псковской гимназии и о знаменитых учёных, учёных биологах, медиках, которые в ней учились.