Общество

Уроженка Пскова стала победительницей в конкурсе руководителей на 11-ом слете студенческих отрядов СЗФО

Уроженка Пскова Леонтьева Алена стала победительницей в конкурсе руководителей на 11-ом слете студенческих отрядов Северо-Западного федерального округа. Об этм Псковской Ленте Новостей сообщил представитель студентки.

Фотографии предоставлены представителем студентки

С 7 по 10 ноября в Калининграде проходил 11-й слет студенческих отрядов Северо-Западного федерального округа. Студентка РГПУ имени Александра Герцена, член студенческого педагогического отряда «Сияние» Алена Леонтьева посетила слёт в составе делегации от Ленинградского областного регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

Слет студенческих отрядов Северо-западного федерального округа – крупное мероприятие, куда съезжаются представители из 10 регионов, проводя свои дни в окружении единомышленников, укрепляя деловые и дружеские связи, а также всесторонне развиваясь за счет насыщенной программы, подготовленной организаторами. Каждый год новая область Северо-Западного федерального округа принимает эстафету проведения слета студенческих отрядов. В этот раз студенты съехались в город Калининград, чтобы провести 4 незабываемых дня. Основными событиями на мероприятии являются конкурсы различной направленности, где из числа студентов выявляются самые творческие, спортивные и амбициозные представители.

Выпускница 26-ой школы города Пскова Алена Леонтьева заняла 1 место в конкурсе руководителей линейных студенческих отрядов в номинации «Комиссар» и стала лучшим комиссаром среди всего Северо-Западного федерального округа. Данные достижения очень важны для развития студенческих отрядов Ленинградской области и самого региона.