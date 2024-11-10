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В возрасте 94 лет скончался ученый-биолог, бард и автор песни «Александра» Дмитрий Сахаров

В возрасте 94 лет скончался ученый-биолог Дмитрий Сахаров, больше известный как бард Дмитрий Сухарев. Он начал писать стихи и песни в конце 1940-х, когда учился на биологическом факультете Московского госуниверситета. Самым известным его произведением стала песня «Александра», прозвучавшая в фильме «Москва слезам не верит» (1979).

Фото со страницы Татьяны Визбор в соцсети «ВКонтакте»

Хит про «город наш с тобою», как это часто бывает, с годами заслонил остальное творчество Сухарева — и совершенно незаслуженно. Слишком юный, чтобы участвовать в Великой Отечественной войне, поэт написал одно из самых пронзительных стихотворений о тех годах — от лица детей, видевших, как их отцы и братья уходят воевать: «Это только мы видали с вами / Как они шагали / От военкомата / С бритыми навечно головами».

Положенное на музыку бардом Виктором Берковским, стихотворение «Вспомните, ребята» стало действительно народной песней. Как и прилипчивая «Брич-Мулла» (1980), гениально исполненная Сергеем и Татьяной Никитиными, пишет «Коммерсантъ».