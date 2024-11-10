Общество

Синичкин день отмечают 12 ноября

Синичкин день — российский экологический праздник, который был создан по инициативе Союза охраны птиц России. Он отмечается ежегодно 12 ноября.

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В этот день жители разных населенных пунктов страны готовятся к встрече «зимних гостей» — птиц, остающихся на зимовку в российских регионах: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток, свиристелей. Люди заготавливают для них подкормку, в том числе и «синичкины лакомства»: несоленое сало, нежареные семечки тыквы, подсолнечника или арахиса, – делают и развешивают кормушки.

Также к празднику, по инициативе региональных отделений Русского географического общества, проводятся конкурсы детских фоторабот, рисунков, презентаций и видеосюжетов на тему Дня.

Несмотря на то, что в качестве экологического праздника Синичкин день отмечается относительно недавно, его история уходит корнями в далекое прошлое. В народном календаре 12 ноября значится как день памяти православного святого Зиновия Синичника. По народным приметам, именно к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов ближе к человеческому жилью и ждали помощи от людей, пишет calend.ru.

Русские люди замечали: если птицы целыми стайками появлялись у дома, значит, вот-вот грянут морозы. А еще в этот день предсказывали погоду по особым приметам: если синица свистит — быть ясному дню, если пищит — быть ночному морозу, собирается много синиц на кормушках — к метели и снегопаду.

Кстати, название «синица» произошло вовсе не от синего оперения этих птиц, как многие могут подумать. Свое имя они получили за звонкие песни, напоминающие перезвон колокольчика: «Зинь-зинь!».

Надо также отметить, что семейство синицевые включает много разных видов — всего более 60. Синицы относятся к отряду воробьинообразных и широко распространены в Центральной и Северной Азии, на Ближнем Востоке и в Европе. Представителей семейства синицевых можно встретить даже в Северной Африке. Самые привычные россиянам — так называемые большие синицы. В России живут в основном они.

Орнитологи говорят, что эти птицы способны развивать скорость до 35 км/ч, производя при этом минимум движений крыльями. И к тому же они по праву считаются одними из самых активных истребителей насекомых.