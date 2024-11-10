Общество

Нужна ли «шторка» для камеры в Сети: Т2 запустила проект «Цифровое просвещение» в Псковской области

T2, российский оператор мобильной связи, в партнерстве с правительством Псковской области запустил социально-образовательный проект «Цифровое просвещение». Программа нацелена на повышение цифровой грамотности и кибергигиены школьников и их родителей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Первый урок по кибербезопасности состоялся на площадке детского технопарка «Кванториум» в Пскове 12 ноября. Начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов рассказал школьникам о правилах безопасности в социальных сетях.

«Вы можете разместить обычное, по вашему мнению, фото, но даже через него злоумышленники могут получить определенную информацию. Прописная истина в том, что чем меньше вашей информации в сети, тем лучше», — обратился к ученикам Виталий Рахманов.

Он уточнил, что нередко злоумышленники заранее знают о своей жертве всю доступную информацию и пользуются этой информацией в целях убеждения.

Директор Псковского филиала компании Т2 Сергей Мартынов рассказал школьникам о видах мошенничеств, направлениях хакерских атак и ответил на вопросы школьников о кибебезопасности.

В завершение мероприятие для участников провели мини-викторину, и самые активные ученики получили подарки от компании Т2.

«Сегодня важно рассказывать про кибербезопасность и цифровую гигиену. Эта тема, которую каждый из нас должен знать и понимать. Информационная безопасность зародилась с начала XX века, когда технологии начали развиваться, а информация стала быстро распространяться. Мы с вами узнаем базовые принципы, приведём примеры наиболее популярных мошеннических схем. Рассмотрим, как мошенники могут использовать информацию, которую получили от вас, а также поговорим о механизмах защиты информации», — сказал Виталий Рахманов.

Сергей Мартынов добавил, что к использованию интернета и потреблению информации стоит относиться так же, как к потреблению в физическом мире.

«Наша компания реализует проект на территории всего СЗФО. Первые уроки уже состоялись в Санкт-Петербурге и в Великом Новгороде. Мы надеемся, что школьники и их родители, бабушки и дедушки вынесут из этих уроков информацию о том, как обезопасить себя в Сети. Т2 заботится о своих абонентах и учит их грамотно и безопасно взаимодействовать с цифровой средой. Таким образом мы вносим свой вклад в формирование культуры безопасного и эффективного использования цифровых ресурсов, повышаем уровень цифровой грамотности населения», — уточнил Сергей Мартынов.

Проект «Цифровое просвещение» включает в себя цикл интерактивных лекций, посвященных основам безопасного и этичного поведения в цифровой среде. Контент подготовлен компанией Т2 по трем темам: кибербезопасность, цифровая этика и цифровая грамотность. Проект реализуется в регионах Северо-Западного федерального округа.