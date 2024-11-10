Нужна ли «шторка» для камеры в Сети: Т2 запустила проект «Цифровое просвещение» в Псковской области

T2, российский оператор мобильной связи, в партнерстве с правительством Псковской области запустил социально-образовательный проект «Цифровое просвещение». Программа нацелена на повышение цифровой грамотности и кибергигиены школьников и их родителей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Первый урок по кибербезопасности состоялся на площадке детского технопарка «Кванториум» в Пскове 12 ноября. Начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов рассказал школьникам о правилах безопасности в социальных сетях.
Он уточнил, что нередко злоумышленники заранее знают о своей жертве всю доступную информацию и пользуются этой информацией в целях убеждения.
Директор Псковского филиала компании Т2 Сергей Мартынов рассказал школьникам о видах мошенничеств, направлениях хакерских атак и ответил на вопросы школьников о кибебезопасности.
В завершение мероприятие для участников провели мини-викторину, и самые активные ученики получили подарки от компании Т2.
Сергей Мартынов добавил, что к использованию интернета и потреблению информации стоит относиться так же, как к потреблению в физическом мире.
Проект «Цифровое просвещение» включает в себя цикл интерактивных лекций, посвященных основам безопасного и этичного поведения в цифровой среде. Контент подготовлен компанией Т2 по трем темам: кибербезопасность, цифровая этика и цифровая грамотность. Проект реализуется в регионах Северо-Западного федерального округа.