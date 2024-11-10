Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
«Гельдт»: гостевые комнаты
Готовим сами: семейные завтраки
Покажите нам корову!
Дело табак
Диванное трамповедение
Реплика Губернаторопад-2024
«Легкая кухня»: творожная запеканка
чистый русский
«Истфакт» Ленин в Пскове
За мусор надо платить
ИНФОГРАФИКА Цена к цене
литературные премии
Кружки и секции для детей
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Общество 10.11.2024 19:410 Дожди со снегом прогнозируют в СЗФО в первой половине следующей недели 12.11.2024 16:350 Александр Козловский: Пункты сбора помощи больным детям будут работать до 5 декабря 12.11.2024 16:020 Сноу Леди, Лалибела и сальвия: какие растения украсят Великие Луки 12.11.2024 15:491 «Единая Россия» в очередной раз запустила благотворительную акцию «Коробка храбрости» 12.11.2024 15:440 В Псковской области интерес к сдаче смартфонов в трейд-ин вырос на 72% — эксперты 12.11.2024 15:390 Воинское захоронение погибших в ходе спецоперации создадут в Пушкинских Горах
 
 
 
Самое популярное 07.11.2024 10:274 Суд обязал снести киоски на улице Яна Фабрициуса в Пскове 11.11.2024 13:412 Пьяная женщина устроила массовое ДТП в Пскове 07.11.2024 11:101 Момент ДТП на улице Коммунальной в Пскове попал на видео 05.11.2024 15:030 Разноцветный лишай окрасил двоих псковичей 07.11.2024 11:303 Ноутбук, iPhone и кошельки изъяли у экс-замглавы Пскова в качестве доказательств 
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Сноу Леди, Лалибела и сальвия: какие растения украсят Великие Луки

12.11.2024 16:02|ПсковКомментариев: 0

Многие города Псковской области могут похвастаться обилием растительности, от наличия которой напрямую зависит экологическая обстановка. Один из самых ярких примеров - Великие Луки, которые в тёплое время года изобилуют зеленью и сочными красками.

Подготовка к весенне-летнему сезону ведётся уже сейчас: в южной столице региона завершают высадку 20 тысяч тюльпанов. Псковская Лента Новостей выяснила, какие ещё растения украсят южную столицу региона, какие цветы чаще всего воруют великолучане с городских клумб, и кто занимается содержанием насаждений.

 

Ярко и гармонично

Сейчас на общегородских территориях Великих Лук высаживают тюльпаны. Почему луковицы отправляют в землю именно в ноябре? Дело в том, что того требует технология, разработанная для некоторых сортов. Самое подходящее время для их посадки наступает тогда, когда температура воздуха еще положительная, но уже низкая. Если посадить тюльпаны слишком рано, они начнут расти, если слишком поздно - не успеют укорениться.

Всего на клумбах города будут зимовать более 20 тысяч луковиц - это цветы сортов Snow Lady, Roman Empire, Lalibela, Neper. В настоящее время высадка почти завершена, на данные работы потребовалось порядка 5 дней, уточнил Максим Чумаков, руководитель муниципального предприятия «Зеленхоз», с которым заключён контракт на содержание и текущий ремонт объектов благоустройства.

Зацветёт всё это великолепие весной. С наступлением тепла горожан будут радовать белоснежные, красные, розовые, фиолетовые и тюльпаны других оттенков. Большая часть растений украсит набережную лейтенанта Шмидта и территорию в районе Вечного огня.

После того, как тюльпаны отцветут, клумбы преобразятся. Сотрудники «Зеленхоза» заместят весенние цветы летними, преимущественно однолетними. В этом году в рамках исполнения муниципального контракта было высажено порядка 120 000 цветов: бархатцы, агератум, сальвия, цинерария, целлозия и другие растения, устойчивые к условиям городской среды. Площадь посадок составила более 5000 кв. метров. В частности, цветами можно было любоваться на набережной Шмидта, площади Ленина, улице К. Либкнехта, Октябрьском проспекте, площади Рокоссовского, набережной Матросова.

«В схемах посадки и цветовых сочетаниях на клумбах выбираются преимущественно геометрические формы. Клумбы геометрической формы - это классический подход к оформлению городского пространства, который подразумевает создание клумбы правильной геометрической формы с четким зонированием и разбивкой на отдельные сектора. Геометрические клумбы хороши тем, что их легко обслуживать в условиях города, к тому же, они гармонично смотрятся на любом ландшафте», - заметили в администрации города.

Обслуживанием цветочных насаждений в течение года занимается «Зеленхоз». Специалисты следят за состоянием растений, поливают их, проводят прополку с рыхлением почвы.

Розы преткновения

К сожалению, порой насаждения пропадают, причём не по естественным причинам. Очень часто они страдают от рук недобросовестных горожан: цветы портят и воруют. Общегородское имущество идёт на букеты для прекрасных дам, а самые находчивые садоводы-любители уносят клубни с собой. Больше всего воришек привлекают розы.

«Роз осталось совсем мало, многие украдены. Другие цветы тоже срезают, в том числе тюльпаны. Бывает, даже луковицы выкапывают - и однолетников, и многолетников. По каждому факту мы подаём сведения в управление ЖКХ администрации города, они направляют заявления в полицию. Тех, кто крадёт цветы, поймать тяжело, так как обычно это происходит в тёмное время суток. Но некоторых похитителей удаётся установить, знаю, что как-то нашли молодёжь, студенты какие-то срезали тюльпаны», - сетует руководитель муниципального предприятия «Зеленхоз», которое ежегодно терпит убытки в связи с кражей цветов.

Несмотря на это, улицы города каждый год изобилуют яркими растениями на радость порядочных граждан. Многолетние розы в настоящее время представлены на клумбах в сквере у часовни Александра Невского на площади Ленина, у мемориального комплекса «Вечный огонь», около стенда «Город сегодня» и на проспекте Ленина, 37. В преддверии холодов специалисты подрядной организации «Зеленхоз» производят обрезку растений, подкормку комплексными удобрениями и утепление на зимний период.

«Закупка многолетних растений (роз) в рамках текущего контракта не запланирована. Вопрос посадки новых роз на клумбах города Великие Луки будет рассмотрен при формировании технического задания муниципального контракта на весенне-летний период следующего года», - отметили в администрации города.

Кстати, проектом ремонта проспекта Ленина предусмотрено устройство розариев площадью 79,2 квадрата. После проведения реконструкции там планируется высадить 64 кустовых почвопокровных розы и 77 кустов розы Флорибундо.

В целях безопасности

Предприятие «Зеленхоз» ежегодно высаживает не только цветы, но и деревья. Это новые зелёные насаждения в местах, где ранее их не было вовсе, а также пришедшие на замену аварийным, убранным в целях безопасности. К примеру, в минувшем октябре в городе в общей сложности посадили более 20 лип, в том числе на улице Холмской.

«В основном, это замена спиленных деревьев в тех местах, где допустимо их наличие. Иногда спил производится на территориях, где деревьев не должно быть в принципе: посажены они были давно и, к примеру, угрожают безопасности дорожного движения, несут угрозу жизни людей. В таких случаях новые не высаживаем. А там, где есть возможность, производим озеленение», - рассказал Максим Чумаков.

Кроме того, в текущем году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Великих Луках посадили деревья хвойных пород на общественных территориях на острове Дятлинка, в сквере на улице Гражданской. В ходе городского месячника по благоустройству вечнозелёные растения появились в сквере на пересечении проспекта Ленина и улица Ставского. В честь 858-летия города в Петровском парке заложили яблоневый сад.

Сейчас «Зеленхоз» завершает все предусмотренные контрактом посадки и активно занимается уборкой листвы в парках и скверах. Параллельно предприятие готовится к зимнему содержанию общественных территорий. А уже через несколько месяцев работников снова ждут хлопоты, связанные с зелёным массивом города. Помимо высадки растений в списке работ - покос травы, санитарная обрезка деревьев, а также очистка акватории реки Ловати от излишней растительности. Сотрудники «Зеленхоза» скашивают водоросли при помощи специальной техники, чтобы главный городской водоём выглядел опрятно, а водные прогулки на лодках и катамаранах доставляли удовольствие горожанам.

Параллельно в летний период в Великих Луках идет активная борьба с борщевиком Сосновского. Он появился в городе около четырёх лет назад, и с тех пор быстро растет и распространяется. Однако муниципальное предприятие «Зеленхоз» принимает все возможные меры, чтобы его остановить и уничтожить. В будущем сезоне обработка территорий от опасного сорняка продолжится.

На данный момент экологическая обстановка в городе на Ловати считается стабильной, в том числе благодаря озеленению общественных территорий. При этом многое зависит от самих жителей, от их ответственного отношения к окружающей среде. Напоминаем, что цветы на городских клумбах - это украшение города и вклад в его благополучие и здоровье каждого из нас. К тому же, растения являются городским имуществом, за порчу и похищение которого предусмотрена ответственность.

Ульяна Лаблюк

Теги: #великие луки #цветы #тюльпаны
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ждете ли вы изменений в жизни россиян после избрания Трампа?
В опросе приняло участие 85 человек
12.11.2024, 16:350 Александр Козловский: Пункты сбора помощи больным детям будут работать до 5 декабря 12.11.2024, 16:300 В Пскове водитель неустановленной машины повредил островок безопасности и «Ладу Весту» 12.11.2024, 16:171 Порядка 10-15 млн рублей получила Псковская область от расторжения соглашений с «Моглино» 12.11.2024, 16:020 Сноу Леди, Лалибела и сальвия: какие растения украсят Великие Луки
12.11.2024, 15:491 «Единая Россия» в очередной раз запустила благотворительную акцию «Коробка храбрости» 12.11.2024, 15:471 Мы не говорим, что все безоблачно — Андрей Михеев об адаптации Псковской области к санкциям 12.11.2024, 15:440 В Псковской области интерес к сдаче смартфонов в трейд-ин вырос на 72% — эксперты 12.11.2024, 15:390 Воинское захоронение погибших в ходе спецоперации создадут в Пушкинских Горах
12.11.2024, 15:321 100-летний юбилей отмечает ветеран труда в Опочке 12.11.2024, 15:270 Депутаты областного Собрания обсудят программу развития экономики региона 12.11.2024, 15:160 Криминалисты осматривают дом, в котором отдыхал пропавший великолукский подросток 12.11.2024, 15:080 В Опочецком округе найден 75-летний мужчина, потерявшийся в лесу
12.11.2024, 15:070 Всё про тайную жизнь ёлочных игрушек расскажут гостям «Михайловского» 12.11.2024, 15:030 Мужчина с бородой в синей ветровке пропал в псковской деревне Опочицы 12.11.2024, 15:001 Кубок Александра Невского по хоккею стартует в Пскове 15 ноября 12.11.2024, 14:510 Елена Даньшова: Обязательное распределение студентов может стать путем выхода из кадрового кризиса
12.11.2024, 14:420 Опубликован план мероприятий чемпионата по воздухоплаванию в Великих Луках 12.11.2024, 14:400 Госдума приняла закон о запрете пропаганды идеологии «чайлдфри» 12.11.2024, 14:380 Это всегда риск — Андрей Михеев о реализации новых инвестиционных проектов 12.11.2024, 14:340 Юрий Сорокин передал два теннисных стола пушкиногорской школе
12.11.2024, 14:230 Мельницу будут собирать в Пскове на конкурсе «Лучший столяр» 12.11.2024, 14:211 Госдума приняла закон о запрете усыновления детей для стран со сменой пола 12.11.2024, 14:170 Сотрудничество колледжей и предприятий может помочь в решении проблемы дефицита кадров — Елена Даньшова 12.11.2024, 14:000 Жительница Пскова обманула шесть человек при «продаже» несуществующего товара
12.11.2024, 13:490 В Псковском районе 16 ноября из-за соревнований закроют дорогу 12.11.2024, 13:450 Стройплощадку гостиницы «Космос» в Пскове подготовят к зиме 12.11.2024, 13:381 Мемориальную доску гвардии старшему лейтенанту Руслану Шейке открыли в Пскове 12.11.2024, 13:232 «Наезда» и негативных оценок мы не увидели — Андрей Михеев о критике «Моглино»
12.11.2024, 13:170 Кравцов обратил внимание регионов на угрозы срыва обязательств по нацпроекту «Образование» 12.11.2024, 13:080 Пскович попался на уловку мошенников при покупке iPhone 13 12.11.2024, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика»: «Наезд» на «Моглино» и исполнение нацпроектов в регионе 12.11.2024, 12:520 Кран упал на забор детского сада в Великих Луках
12.11.2024, 12:480 ПЛН-ТВ: Молочно-товарный комплекс «Ажово» 12.11.2024, 12:380 В состав Островской межрайонной больницы вошли пять филиалов 12.11.2024, 12:290 Псковские музыканты приглашают на концерт «Ноябрьский дождь» 12.11.2024, 12:200 Продажи елочных игрушек в начале ноября выросли на четверть
12.11.2024, 12:190 Псковское УФАС признало недобросовестным ООО «Горизонт» за отказ поставлять топливо 12.11.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» об изменениях после муниципальной реформы 12.11.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 12 ноября 12.11.2024, 11:550 T2 определила самые интернет-активные села и деревни Псковской области
12.11.2024, 11:542 В Пскове 44% родителей поддержали бы запрет соцсетей для подростков до 16 лет – опрос 12.11.2024, 11:323 «Эхономика»: «Наезд» на «Моглино» и исполнение нацпроектов в регионе 12.11.2024, 11:290 «Великолукский мясокомбинат» проверят прокуратура и Роспотребнадзор 12.11.2024, 11:220 Конференция «Земля Псковская, древняя и современная» пройдёт 25-26 ноября
12.11.2024, 11:070 «Беседка»: Любовь Трифонова об изменениях после муниципальной реформы 12.11.2024, 11:000 Мошенники придумали новые схемы для взлома аккаунтов на госсервисах 12.11.2024, 10:520 В Псковском районе установили шесть новых туристических знаков 12.11.2024, 10:440 В Госдуме предложили сократить шестидневную рабочую неделю в декабре
12.11.2024, 10:422 Соглашение о производстве одноразовой посуды в ОЭЗ «Моглино» требуют расторгнуть через суд  12.11.2024, 10:300 Псковичка полгода не могла забрать выигранный миллион рублей 12.11.2024, 10:281 Соревнования по воздухоплаванию в Великих Луках предложили проводить дважды в год 12.11.2024, 10:160 Росгвардейцы задержали псковича за попытку украсть спиртное
12.11.2024, 10:067 Детям мигрантов могут запретить поступать в российские школы без знания государственного языка 12.11.2024, 09:530 «​​​​​​​Дневной дозор»: Нужно ли запрещать детям до 14 лет пользоваться соцсетями? 12.11.2024, 09:431 В РФ ожидают возможную нехватку своего картофеля и овощей урожая 2024 года 12.11.2024, 09:350 Мужчина сгорел в своем доме в Пушкинских Горах
12.11.2024, 09:330 «Легкая кухня»: творожная запеканка с лимонной цедрой 12.11.2024, 09:300 Всемирный день борьбы с пневмонией празднуют в ноябре 12.11.2024, 09:200 Юрий Бурлин о благоустройстве центра Пскова и проблемах избирателей 12.11.2024, 09:150 Самыми необычными грузами в РФ стали скелеты динозавров и семена томатов
12.11.2024, 09:000 Что будет, если не лечить диабет, рассказала врач 12.11.2024, 08:400 Синичкин день отмечают 12 ноября 12.11.2024, 08:220 Новый способ защиты картофеля от болезней обнаружили в России 12.11.2024, 08:000 Двух владельцев учреждений общепита в Пскове накажут за незаконное привлечение к работе шеф-поваров и официанта
12.11.2024, 07:300 Псковская область стала участником международной программы «Классная страна» 12.11.2024, 07:000 Литературно-поэтическую композицию, посвящённую Зинаиде Гиппиус, подготовили в псковском колледже искусств 11.11.2024, 23:280 В возрасте 94 лет скончался ученый-биолог, бард и автор песни «Александра» Дмитрий Сахаров 11.11.2024, 22:000 Сколько нужно денег для запуска своего продукта на маркетплейсе, рассказал эксперт
11.11.2024, 21:590 Уроженка Пскова стала победительницей в конкурсе руководителей на 11-ом слете студенческих отрядов СЗФО 11.11.2024, 21:590 Культурные инициативы стали темой встречи псковского омбудсмена и директора президентского фонда 11.11.2024, 21:400 Среди первых участников новогоднего конкурса Музея Победы оказались псковичи  11.11.2024, 21:200 В Псковском филиале Университета ФСИН состоялся день открытых дверей
11.11.2024, 21:180 В Пскове прошла лекция о фиджитал-спорте 11.11.2024, 21:000 Более 50% псковских пользователей подключены к приложению «Госуслуги. Дом» 11.11.2024, 20:560 Около 80 км прибрежных территорий Псковской области очищено по акции «Вода России» 11.11.2024, 20:500 Рейтингомер: проблемный нацпроект, медийная «некрофилия» и разгадка визита Собчак. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru