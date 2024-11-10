Общество

Сноу Леди, Лалибела и сальвия: какие растения украсят Великие Луки

Многие города Псковской области могут похвастаться обилием растительности, от наличия которой напрямую зависит экологическая обстановка. Один из самых ярких примеров - Великие Луки, которые в тёплое время года изобилуют зеленью и сочными красками.

Подготовка к весенне-летнему сезону ведётся уже сейчас: в южной столице региона завершают высадку 20 тысяч тюльпанов. Псковская Лента Новостей выяснила, какие ещё растения украсят южную столицу региона, какие цветы чаще всего воруют великолучане с городских клумб, и кто занимается содержанием насаждений.

Ярко и гармонично

Сейчас на общегородских территориях Великих Лук высаживают тюльпаны. Почему луковицы отправляют в землю именно в ноябре? Дело в том, что того требует технология, разработанная для некоторых сортов. Самое подходящее время для их посадки наступает тогда, когда температура воздуха еще положительная, но уже низкая. Если посадить тюльпаны слишком рано, они начнут расти, если слишком поздно - не успеют укорениться.

Всего на клумбах города будут зимовать более 20 тысяч луковиц - это цветы сортов Snow Lady, Roman Empire, Lalibela, Neper. В настоящее время высадка почти завершена, на данные работы потребовалось порядка 5 дней, уточнил Максим Чумаков, руководитель муниципального предприятия «Зеленхоз», с которым заключён контракт на содержание и текущий ремонт объектов благоустройства.

Зацветёт всё это великолепие весной. С наступлением тепла горожан будут радовать белоснежные, красные, розовые, фиолетовые и тюльпаны других оттенков. Большая часть растений украсит набережную лейтенанта Шмидта и территорию в районе Вечного огня.

После того, как тюльпаны отцветут, клумбы преобразятся. Сотрудники «Зеленхоза» заместят весенние цветы летними, преимущественно однолетними. В этом году в рамках исполнения муниципального контракта было высажено порядка 120 000 цветов: бархатцы, агератум, сальвия, цинерария, целлозия и другие растения, устойчивые к условиям городской среды. Площадь посадок составила более 5000 кв. метров. В частности, цветами можно было любоваться на набережной Шмидта, площади Ленина, улице К. Либкнехта, Октябрьском проспекте, площади Рокоссовского, набережной Матросова.

«В схемах посадки и цветовых сочетаниях на клумбах выбираются преимущественно геометрические формы. Клумбы геометрической формы - это классический подход к оформлению городского пространства, который подразумевает создание клумбы правильной геометрической формы с четким зонированием и разбивкой на отдельные сектора. Геометрические клумбы хороши тем, что их легко обслуживать в условиях города, к тому же, они гармонично смотрятся на любом ландшафте», - заметили в администрации города.

Обслуживанием цветочных насаждений в течение года занимается «Зеленхоз». Специалисты следят за состоянием растений, поливают их, проводят прополку с рыхлением почвы.

Розы преткновения

К сожалению, порой насаждения пропадают, причём не по естественным причинам. Очень часто они страдают от рук недобросовестных горожан: цветы портят и воруют. Общегородское имущество идёт на букеты для прекрасных дам, а самые находчивые садоводы-любители уносят клубни с собой. Больше всего воришек привлекают розы.

«Роз осталось совсем мало, многие украдены. Другие цветы тоже срезают, в том числе тюльпаны. Бывает, даже луковицы выкапывают - и однолетников, и многолетников. По каждому факту мы подаём сведения в управление ЖКХ администрации города, они направляют заявления в полицию. Тех, кто крадёт цветы, поймать тяжело, так как обычно это происходит в тёмное время суток. Но некоторых похитителей удаётся установить, знаю, что как-то нашли молодёжь, студенты какие-то срезали тюльпаны», - сетует руководитель муниципального предприятия «Зеленхоз», которое ежегодно терпит убытки в связи с кражей цветов.

Несмотря на это, улицы города каждый год изобилуют яркими растениями на радость порядочных граждан. Многолетние розы в настоящее время представлены на клумбах в сквере у часовни Александра Невского на площади Ленина, у мемориального комплекса «Вечный огонь», около стенда «Город сегодня» и на проспекте Ленина, 37. В преддверии холодов специалисты подрядной организации «Зеленхоз» производят обрезку растений, подкормку комплексными удобрениями и утепление на зимний период.

«Закупка многолетних растений (роз) в рамках текущего контракта не запланирована. Вопрос посадки новых роз на клумбах города Великие Луки будет рассмотрен при формировании технического задания муниципального контракта на весенне-летний период следующего года», - отметили в администрации города.

Кстати, проектом ремонта проспекта Ленина предусмотрено устройство розариев площадью 79,2 квадрата. После проведения реконструкции там планируется высадить 64 кустовых почвопокровных розы и 77 кустов розы Флорибундо.

В целях безопасности

Предприятие «Зеленхоз» ежегодно высаживает не только цветы, но и деревья. Это новые зелёные насаждения в местах, где ранее их не было вовсе, а также пришедшие на замену аварийным, убранным в целях безопасности. К примеру, в минувшем октябре в городе в общей сложности посадили более 20 лип, в том числе на улице Холмской.

«В основном, это замена спиленных деревьев в тех местах, где допустимо их наличие. Иногда спил производится на территориях, где деревьев не должно быть в принципе: посажены они были давно и, к примеру, угрожают безопасности дорожного движения, несут угрозу жизни людей. В таких случаях новые не высаживаем. А там, где есть возможность, производим озеленение», - рассказал Максим Чумаков.

Кроме того, в текущем году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Великих Луках посадили деревья хвойных пород на общественных территориях на острове Дятлинка, в сквере на улице Гражданской. В ходе городского месячника по благоустройству вечнозелёные растения появились в сквере на пересечении проспекта Ленина и улица Ставского. В честь 858-летия города в Петровском парке заложили яблоневый сад.

Сейчас «Зеленхоз» завершает все предусмотренные контрактом посадки и активно занимается уборкой листвы в парках и скверах. Параллельно предприятие готовится к зимнему содержанию общественных территорий. А уже через несколько месяцев работников снова ждут хлопоты, связанные с зелёным массивом города. Помимо высадки растений в списке работ - покос травы, санитарная обрезка деревьев, а также очистка акватории реки Ловати от излишней растительности. Сотрудники «Зеленхоза» скашивают водоросли при помощи специальной техники, чтобы главный городской водоём выглядел опрятно, а водные прогулки на лодках и катамаранах доставляли удовольствие горожанам.

Параллельно в летний период в Великих Луках идет активная борьба с борщевиком Сосновского. Он появился в городе около четырёх лет назад, и с тех пор быстро растет и распространяется. Однако муниципальное предприятие «Зеленхоз» принимает все возможные меры, чтобы его остановить и уничтожить. В будущем сезоне обработка территорий от опасного сорняка продолжится.

На данный момент экологическая обстановка в городе на Ловати считается стабильной, в том числе благодаря озеленению общественных территорий. При этом многое зависит от самих жителей, от их ответственного отношения к окружающей среде. Напоминаем, что цветы на городских клумбах - это украшение города и вклад в его благополучие и здоровье каждого из нас. К тому же, растения являются городским имуществом, за порчу и похищение которого предусмотрена ответственность.

Ульяна Лаблюк