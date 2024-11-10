Общество

Александр Козловский: Пункты сбора помощи больным детям будут работать до 5 декабря

Пункты приема традиционной акции «Коробка храбрости», которая проводится «Единой Россией», будут работать в Псковской области до 5 декабря. Об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram-канал

«Все вместе будем собирать «коробки храбрости» для детей, которые проходят длительное лечение в больницах. Каждый год жители Псковщины объединяются, чтобы подарить праздник ребятам, которые новогодние праздники не смогут встретить в кругу семьи. Помочь может каждый. Презенты могут быть любыми: конструкторы, куклы, детские книжки, раскраски, фломастеры, наборы для творчества и т. д. Главное – это внимание и забота, которые мы вкладываем в каждый подарок», - написал Александр Козловский.

Пункты сбора будут работать до 5 декабря. В Пскове сбор ведется в офисе на улице Гоголя, дом 9, а в Великих Луках – на улице Некрасова, дом 10.

Адреса пунктов сбора в районах Псковщины можно найти здесь.

Напомним, что акция «Коробка храбрости» проводится «Единой Россией» уже в 12-й раз и охватывает региональные исполкомы по всей стране.