Общество

В администрации Пыталовского округа создали профсоюзную «первичку»

В администрации Пыталовского муниципального округа создана первичная профсоюзная организация госучреждений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

11 ноября после работы сессии Пыталовского окружного Собрания депутатов депутат – руководитель фракции «Справедливая Россия – патриоты – за правду» Игорь Иванов вместе с председателем Псковской областной организации Российского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Татьяной Победовой провели рабочую встречу с главой Пыталовского муниципального округа Верой Кондратьевой.

На встрече были затронуты вопросы социального партнёрства, взаимодействию власти и профсоюзов. Также глава округа Вера Кондратьева рассказала о позитивных изменениях для жителей Пыталово, которые наступили после преобразования год назад Пыталовского района в муниципальный округ.

«Совсем недавно в администрации округа была создана профсоюзная первичная организация госучреждений. Идёт рост вступающих в ряды профсоюза. Люди чувствуют поддержку и заботу от профобъединения. Симбиоз власти, депутатского корпуса, профсоюзов и работодателей всегда идёт на благо наемным работникам и служащим, членам профсоюза», - подчеркнул председатель Псковской областной организации Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорь Иванов.