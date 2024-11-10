Общество

«Читающий карандаш» появился в библиотечном фонде Пскова

Псковская Библиотека – Центр детского чтения на улице Розы Люксембург получила в дар книги для детей с нарушениями зрения к международному дню слепых, который отмечается 13 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Благотворительный фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» имени Александра Дегена передал в фонд Централизованной библиотечной системы Пскова три специальных издания. Это не учебные пособия, а развивающая литература для малышей, созданная по технологиям, которые были разработаны с учётом рекомендаций тифлопедагогов Института коррекционной педагогики Российской академии образования.

Обучающий комплект «Мир вокруг нас» (художник – Мария Покровская, автор текста – Ольга Кузнецова) – это книга-перевёртыш из двух частей: «Антонимы» и «Карнавал насекомых». Первая часть книги даст малышам начальные сведения о словах с противоположным значением. Каждый разворот книги посвящён одной паре таких слов: «большой – маленький»,«толстый – худой», «тянуть – толкать», «внутри – снаружи», «открыть – закрыть», «уснуть – проснуться». Вторая часть расскажет о самых маленьких представителях животного мира.

Обучающий комплект «Путешествие по странам и континентам. Выпуск 3» (художник – Мария Покровская, авторы стихотворного изложения сказок – Ольга Кузнецова, Елена Сиротина) - это возможность узнать много интересного про Англию, Грецию, Египет, Перу, Иран, Корею, Новую Зеландию и Кубу.

В комплекты входят:

тактильная иллюстрированная книга;

занимательные задания (карточки с загадками, кроссвордами и лабиринтами, которые помогают малышам в игровой форме развивать наблюдательность, логическое мышление и творческую фантазию);

«читающий карандаш» - электронное устройство для считывания микрокодов, напечатанных в книгах, и воспроизведения музыкальных и текстовых файлов, в комплекте с USB-кабелем, сетевым адаптером, наушниками и инструкцией, упакован в красочную картонную коробку;

трёхмерный игровой набор (фигурки персонажей книги);

красочный пакет-декорация для настольного театра.

Ещё одна подаренная фондом книга называется «Мундир для героя» (дизайнер - Галина Архипова, художник - Алексей Темников, поэт - Ольга Кузнецова). Это издание для малышей с особыми образовательными потребностями в игровой форме рассказывает об истории России и российских вооруженных сил через историю фронтовой и парадной военной одежды.

В книге использованы материалы одного из самых интересных московских музеев – Музея военной формы.

Герои книги - Дружинник русского князя, Стрелец, Солдат Измайловского полка Петровских времен, Рядовой Суворовской армии, Гусар Отечественной войны 1812 года, Моряк времен Крымской войны, Летчик Первой Мировой войны, Танкист Великой Отечественной войны, Современный военный, Солдат будущего – расскажут не только о своей форме, но и о своей службе, чтобы дети воспитывались в духе патриотизма, уважения к армии, а также прониклись чувством с родной страной и ее историей.

В книге использованы технологии, облегчающие ее восприятие слепыми и слабовидящими детьми: в ней есть не только яркие иллюстрации, но также подвижные и объёмные констурукции, а также специальные тактильные элементы. К ней прилагается буклет с интересными фактами о музее и его экспонатах и игровой набор (фигурки воинов разных исторических периодов).