Общество

ИИ обучили выявлять метастазы по гистологическим изображениям

В индустриальной лаборатории поддержки принятия врачебных решений на базе технологий ИИ Сеченовского университета разработали алгоритм, позволяющий находить метастазы в лимфатических узлах на гистологических сканах при колоректальном раке. Система поддержки принятия врачебных решений (СППВР) на основе искусственного интеллекта помогает снизить нагрузку на патоморфологов и значительно ускорить их работу — благодаря автоматизации процесса подсчета лимфоузлов с опухолевой тканью и без нее.

Разработчики уже протестировали модель на реальных пациентах. Эксперимент, проведенный патоморфологами Института клинической морфологии и цифровой патологии Первого МГМУ, показал, что использование ИИ значительно повышает скорость и точность исследований гистологических срезов, рассказали специалисты.

«Чтобы врач-онколог мог назначить оптимальное лечение при колоректальном раке, важно определить характер новообразования и его стадию. Для этого патоморфологи должны отсмотреть весь гистологический материал, взятый у пациента при операции или биопсии. А это — 30-40 стекол и больше от каждого пациента. Учитывая серьезный кадровый дефицит патологоанатомов, на них сегодня ложится огромная нагрузка. Мы создали систему поддержки принятия врачебных решений на основе ИИ, которая поможет облегчить патоморфологам процесс первичного анализа биопсийного материала», — пояснил «Известиям» заведующий лабораторией СППВР Сеченовского университета Александр Бирюков.

Алгоритм позволяет автоматизировать процесс подсчета количества здоровых лимфоузлов, лимфоузлов с метастазами и депозитов опухоли, пишут «Известия». Патоморфологам это дает возможность не тратить время на отсмотр материалов, где патологической ткани точно нет, а работать в первую очередь со сканами, где были найдены метастазы.