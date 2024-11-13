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Покруче Тарантино: как советский партизан в одиночку уничтожил фашистский гарнизон в Порхове

13.11.2024 09:42|ПсковКомментариев: 1

Всем знакома альтернативная история окончания Второй мировой войны, которую показал Тарантино в своем фильме «Бесславные ублюдки»: Гитлер вместе с верхушкой Третьего рейха взлетает на воздух во время взрыва в кинотеатре. Но мало кто знает не киношную, а реальную историю одной из крупнейших партизанских диверсий Великой Отечественной войны, когда в результате подрыва кинотеатра в оккупированном немцами Порхове было уничтожено несколько сотен солдат и офицеров вермахта, и имя совершившего этот подвиг Константина Чеховича.

Как советскому партизану удалось практически в одиночку сделать невозможное, и почему долгое время имя исполнителя диверсии было известно лишь небольшому кругу специалистов, узнала Псковская Лента Новостей.

 

Ровно 81 год назад, 13 ноября 1943 года, в оккупированном немцами Порхове партизан Константин Чехович взорвал кинотеатр во время киносеанса. Под руинами здания погибли 750 нацистов, в том числе, 40 офицеров вермахта и СД - службы безопасности СС. По свидетельству местных жителей, для того, чтобы скрыть истинные потери, командование гарнизона распорядилось хоронить сразу по три-четыре человека в одной могиле.

Но упоминаний об этой успешной диверсии и имени ее исполнителя не встречается в учебниках истории. Более того, Константин Чехович был представлен к званию Героя СССР, но награждение так и не состоялось.

«Точных причин, почему герой не получил заслуженную награду, мы вероятно никогда не узнаем, но архивные документы свидетельствуют, что непосредственно после совершения диверсии у командования не было понимания полной картины произошедшего», - отметили в УФСБ по Псковской области.

Дело в том, что Константин Чехович работал одновременно с двумя партизанскими бригадами (3-я и 7-я Ленинградские). Обе отчитались, что взрыв совершил Чехович по их заданию. «Когда стали разбираться, появилось большое количество противоречивых свидетельских показаний. Кто-то пытался приписать этот успех себе, некоторые утверждали, что взрыв - инсценировка, а Чехович - немецкий агент, засланный к партизанам. Но эти обвинения не нашли подтверждения. Во-первых, после диверсии он возглавил штаб партизанского отряда и успешно выполнял другие диверсионные задачи. Во-вторых, немцы дважды пытались организовать на него покушение. В результате проведённой проверки было установлено, что Чехович в одиночку совершил диверсию. Но эти выводы были сделаны достаточно поздно, и, судя по всему, сроки представления его к награде были упущены», - пояснили в региональном УФСБ.

Попытки вернуть имя Чеховича из забвения были предприняты в 60-х годах прошлого века, но по-настоящему восстановлением тех событий стали заниматься только лет десять назад. В Порхове была создана рабочая группа, куда вошли краеведы, историки, депутаты, представители муниципальных властей и СМИ, были собраны и изучены архивные материалы, свидетельства очевидцев. А 13 ноября 2013 года была открыта мемориальная доска в память о подвиге партизана. На мероприятии присутствовали его дочь и внучка. Сам он ушел из жизни еще в 1997 году.

 

Впрочем, Константин Александрович и не стремился к славе. После войны он переехал с семьей в Одессу, где работал в железнодорожной организации. «Никакого героизма я не проявлял, я выполнял долг советского гражданина в часы тяжелых испытаний нашей Родины и помогал ей, чем мог. Использовав имеющуюся у меня возможность, я осуществил этот взрыв», - скромно замечал он в одном из писем, копия которого предоставлена УФСБ России по Псковской области в числе других архивных материалов.

Из этого же документа мы узнаем о жизни Константина Чеховича, и что важно - от первого лица - о событиях 1943 года в Порхове.

В тылу врага

Итак, кем же был этот человек? Константин Чехович родился в 1918 году в Одессе в семье рабочего-слесаря. Там же он окончил школу, затем - индустриальный техникум, где освоил профессию техника-электромеханика. Но долго работать по специальности не пришлось. В 1939 году юношу призвали в армию, а уже через год он стал командиром саперного взвода.

Война застает Константина Чеховича в Литве. А в начале августа 1941 года он в составе диверсионной группы из пяти человек направляется в тыл врага. При переходе через линию фронта группа попадает в засаду. Контуженный Чехович вместе со старшим по группе попадает в лагерь для военнопленных, откуда ему удается бежать. Затем он связывается с партизанским отрядом, и его направляют в Порхов, куда он попадает 22 августа 1941 года.

При этом 23-летнему юноше приходится соблюдать тщательную конспирацию и даже жениться. «Я быстро вошел в свою роль так, что во второй день пребывания в Порхове уже был женат. А в октябре 1942 года имел сына», - вспоминал партизан.

По его словам, это «отвлекало подозрения» и давало понять, что он «занят чисто мирными семейными заботами». И, хотя автор этих строк признавался, что в начале совместной жизни о каких-то чувствах у пары речи не было, со своей женой Евдокией Васильевой он прожил всю оставшуюся жизнь.

В оккупированном Порхове Константин работает на электростанции, что дает возможность бывать в разных местах и иметь ночной пропуск. Также он подрабатывает часовым мастером, и это тоже на руку партизану, поскольку посещение его разными людьми не вызывает подозрений.

Позже он устраивается на работу администратором в кинотеатр, где, помимо кинозала, размещалась СД - служба безопасности СС. Новое место работы необходимо для выполнения заданий штаба партизанского движения из Ленинграда. В задачи Чеховича входит сбор информации о численности СД и его сотрудниках.

Горькая клюква

Связь с партизанским отрядом осуществлялась через связных, а местом встреч стала изба тещи Константина - Анны Максимовой - в селе Радилово. Через посредников партизанам переправляли керосин и медикаменты, также с ними отправляли бежавших военнопленных и местных жителей, которые опасались террора со стороны оккупантов.

На одной из таких встреч обсуждалась возможность взрыва железнодорожного моста через реку Шелонь. Диверсию планировалось осуществить с помощью охранявшего объект полицая из числа местных, который затем вместе с Чеховичем должен был уйти в партизанский отряд. Для этой цели в село Радилово было доставлено 60 кг тола.

Предстояло перевезти опасный груз на телеге в Порхов. Взрывчатку уложили в плетеные корзины и засыпали сверху клюквой. Константин ехал за телегой на велосипеде. А груз сопровождали его жена Евдокия и ее младшая сестра Женя. «Их внешность, возраст (одной 19 лет, другой 16), мальчик-ездовой отвлекали подозрения. Впечатление, что они везли клюкву на базар в Порхов было убедительным настолько, что на въезде в город остановивший нас патруль немцев беспрепятственно пропустил в город, только взяв по несколько горстей клюквы», - вспоминал партизан.

Правда, ягода немцам не пришлась по вкусу. Проезжая на велосипеде мимо патрулей, Чехович заметил, что они «выбрасывают клюкву, отплевываясь и ругаясь». Только добравшись до места, он сам попробовал клюкву и ужаснулся: она стала горькой из-за контакта с толом!

Опасаясь за безопасность семьи, он отправляет Евдокию с сестрой обратно в деревню, а сам приступает к подготовке диверсии. Но, чтобы пустой дом не вызывал у немцев подозрения, берёт к себе квартирантку с сыном.

Не потревожив паутину

Однако обстоятельства складываются не в пользу партизан. Сам Чехович не вызывает подозрений, но немецкое командование неожиданно меняет местных полицаев, охранявших мост, на немецких солдат. Становится очевидным, что взорвать его не получится.

Тогда Чеховича озаряет мысль: вместо моста можно взорвать кинотеатр во время сеанса. «Кинотеатр, в котором я работал администратором, был в большом трехэтажном здании, стоящем у самой реки против крепости <…> Левую сторону здания занимал штаб войск СД. Во вторник, четверг и субботу были сеансы кино только для немецких солдат и офицеров. <...> Самое большое скопление немцев было в субботу к концу сеанса. Это и определило время взрыва», - вспоминал он.

После одобрения идеи командованием бригады начинается подготовка к диверсии. «Я обратил внимание на то, что проверяющие театр в последнее время под каскад галереи не лезут. Они ограничивались тем, что подымали крышки люка и, убедившись в целости имевшейся там большой паутины, успокаивались», - сообщал он о своих наблюдениях.

Поэтому взрывчатку, которую партизан приносил на работу буквально в карманах, он укладывает под галерею, не потревожив паутины. А чтобы тол не был обнаружена при проверках, место для его укладки закрывает кирпичом, который приносит из соседнего разрушенного здания.

Константину удается пронести в здание 64 килограмма взрывчатки. Помощницей в этом рискованном деле становится сестра его жены - 16-летняя Женя, которую Евдокия прислала в Порхов, приревновав мужа к новой квартирантке. «Приход сестры жены был кстати <...> Мобилизовав сестру жены для помощи как уборщицу кинотеатра, мы с ней в двух ведрах с грязной водой, укладывая тол на дно ведер, быстро перенесли его остатки в кинотеатр», - вспоминал он.

Но был еще один нерешенный вопрос. Зажечь короткий бикфордов шнур, не обратив на себя внимания, было невозможно. Пришлось диверсанту сделать электродетонатор самому. Испытания показали хороший результат. Для полного завершения задуманного метода взрыва нужен был будильник или часы, похожие на него. Подходящие «ходики» он купил или обменял у местной жительницы. На цифре 8 в циферблате проделал отверстие….

Кино для нацистов

Взрыв планировался 6 ноября. Однако незадолго до этой даты немцы на 10 дней запрещают проведение массовых мероприятий, опасаясь, что в годовщину революции партизаны попытаются совершить какую-нибудь диверсию. В результате на киносеанс 13 ноября приходит максимальное количество зрителей, которые почти две недели не имели возможности смотреть кино. Там более их ждет популярный в то время фильм «Артисты цирка».

Накануне диверсии Константин Чехович отсылает к партизанам сестру жены и рекомендует уйти из города своим квартирантам.

13 ноября 1943 года, включив фильм и приведя исполнительный механизм в рабочее положение, Чехович уезжает из города на велосипеде. «Меня трижды останавливали патрули, проверяя документы. Последний раз, уже в половине восьмого, меня остановил третий патруль, пожилой немец, он долго рассматривал документы, освещая их фонариком. Мне это казалось вечностью. Я почему-то думал, что взрыв 60 кг тола в помещении будет далеко слышен», - вспоминал партизан.

В деревне Радилово, куда приехал Чехович, ничего слышно не было. Но взрыв был - ровно в 20.00 от детонации обрушились крыша и все три этажа кинотеатра. Погибло около 764 немецких солдат и офицеров.

После успешной операции Константин был назначен начальником штаба 2-го партизанского отряда 7-й Ленинградской бригады. Под его руководством партизаны пустили под откос 49 эшелонов, взорвали 4 железнодорожных и 9 шоссейных мостов, уничтожили 40 километров связи противника и около 3500 солдат Вермахта.

Одним словом, реальная история подвига советского партизана будет покруче любого боевика.

Светлана Синцова 
Статья подготовлена по архивным материалам УФСБ России по Псковской области
Фото: архив ПЛН, пресс-службы Псковского областного Собрания

 

Теги: #Великая Отечественная война #подвиг #партизаны
Источник: Псковская Лента Новостей
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