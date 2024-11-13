Общество

Псковские школьники представили 43 проекта на выставке «Шаг в науку»

Участниками региональной XXII научно-практической выставки обучающихся Псковской области «Шаг в науку» стали 43 проекта, присланные учащимися 7 — 11 классов и студентами учреждений среднего профессионального образования Псковской области. Работы участников выполнены как в школах, так и в центрах дополнительного образования региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре развития одаренных детей и юношества Псковской области.

Фотографии: центр развития одарённых детей и юношества Псковской области

«Ежегодно спектр тем исследований расширяется, как и география участников. Авторы не только изучают общезначимые вопросы истории или развития общества, но и стали уделять больше внимания вопросам, напрямую затрагивающим Псковщину», – делится Илья Васильев, замдиректора государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Лидер», врио руководителя центра развития одарённых детей и юношества Псковской области, а также руководитель координационного центра российской научно-социальной программы для молодёжи и школьников «Шаг в будущее» в Псковской области.

Абсолютным победителем выставки стала Ксения Крылова (гуманитарный лицей, 10 класс). Работа участницы на тему «Артионимы как культурный и языковой феномен текста Пскова (Псковского региона)» получила самую высокую оценку жюри.

В Пскове нашлось немало артионимов. И самыми популярными оказались те самые барсики, которых многие уже прозвали символами города. К примеру, Барсик Юрий, установленный на улице Георгиевской у городской усадьбы Н. А. Беклешева, в которой располагалась первая в Пскове гимназия. Его прямой тёзкой (или артионимом) стал Юрий Тынянов, русский прозаик, пушкинист, драматург, закончил псковскую гимназию.

«Артионимы становятся важной частью текста Псковского региона. Авторы в арт-объектах малых форм отображают культурно значимые для жителей города реалии, явления. Номинация арт-объектов происходит как в официальных источниках, так и в речи жителей Пскова и его гостей», – делится автор проекта.

Лучшим коллективным проектом признана работа Дарьи Лойко и Варвары Шрейнер (Невельский муниципальный округ, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальное учебно-воспитательное учреждение», 9 и 8 классы). Проект представлен в виде настольной игры под названием «Хранители сети». Её главная цель – обучение навыкам, которые помогут противостоять кибербуллингу.

Команда проекта уже активно использует свою игру для проведения активностей и мастер-классов для школьников. По итогам конкурса, приуроченного ко Дню борьбы с кибербуллингом, команда заняла 13 место среди всех команд России, выиграв денежный приз на развитие своего проекта.

Одной из работ, которую отметили члены жюри, стал исследовательский проект Валерии Ивановой, учащейся «Многопрофильного правового лицея №8» города Пскова, 8 класс. В своей работе автор изучила состав летнего эпифитона кубышки жёлтой в реке Великой (в черте города Пскова) на предмет биоиндикатора загрязнения воды. Сам по себе метод изучения качества воды посредством биоиндикации, как заверяет автор, показал свою эффективность.

Для участия в выставке были поданы индивидуальные и командные работы по всем пяти направлениям: «Естественные науки», «Науки об окружающей среде», «Техника и инженерное дело», «Информационные технологии», «Науки о человеке». Традиционно, самым многочисленным оказалось направление «Науки о человеке», на которое поступили работы филологической, лингвистической, исторической и педагогической тематики.

Выставка проходила в дистанционном формате. Ознакомиться со сводной ведомостью и результатами выставки можно на официальном сайте цента развития одарённых детей и юношества или сообществе «ВКонтакте».