Общество

Более 2750 случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю

2 753 случая ОРВИ выявили в Псковской области за неделю, с 4 по 10 ноября, доля детей до 14 лет среди заболевших — 56,3%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

В городе Пскове зарегистрировано 1107 случаев ОРВИ, или 40,2% от общего количества по региону.

«В структуре циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы не гриппозной этиологии. Случаев гриппа не зарегистрировано», – рассказали в Роспотребнадзоре.

Кампания по иммунизации против гриппа продолжается. В регионе уже привились 223 тысячи 736 человек.