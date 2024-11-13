Общество

Комитет по молодежной политике и Юнармия в Псковской области договорились о сотрудничестве

Представители комитета по молодёжной политике Псковской области и Юнармии Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете.

Фотографии: комитет по молодежной политике Псковской области

В ходе встречи врио председателя комитета Дмитрий Яковлев, начальник регионального штаба Юнармии Псковской области Михаил Рыбчинский и представители всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» обсудили совместные планы на будущее. Встреча проходила в центре подготовки волонтёров 80-летия Победы.

Дмитрий Яковлев рассказал о возможностях регионального Дома молодёжи и пригласил юнармейцев использовать общественные пространства для проведения мероприятий.

Он отметил, что эти пространства подходят для проведения концертов, встреч, просмотров фильмов, репетиций и других мероприятий.

Михаил Рыбчинский подчеркнул, что в Юнармии воспитывается много талантливых ребят, которые могли бы создать мобилизационную группу и выступать с концертами не только в воинских частях, но и в районах области в преддверии 80-летия Победы.

Завершилась официальная часть встречи экскурсией по Дому молодёжи и чаепитием, на котором участники обсудили важность сохранения истории страны.