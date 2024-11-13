Общество

Самую сложную проблему в лесном хозяйстве назвал Виктор Мусатов

На сегодняшний день сложная проблема в лесном хозяйстве — дефицит кадров. Об этом сообщил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов на онлайн-брифинге, посвященном реализации национального проекта «Экология» в Псковской области, в пресс-центре ПЛН.

Он напомнил, что есть поручение президента по повышению зарплат работникам лесного хозяйства. «Сейчас мы вместе с Федеральным агентством лесного хозяйства формируем бюджет ведомства на следующий год. Надеюсь, что ситуацию сможем сдвинуть к лучшему. Работа тяжелая, значимая, а зарплаты невысокие. Пока используем все возможные способы для укомплектования кадрами», - отметил Виктор Мусатов.

По его словам, в Противопожарном лесном центре Псковской области достаточно много работников, которых набирают только на пожароопасный период.

Также Виктор Мусатов напомнил, что в этом году губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил отличившихся сотрудников лесного хозяйства, впервые присвоено звание заслуженного работника лесного хозяйства.