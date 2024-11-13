Общество

Музей «Горводоканала» открылся в Пскове

Музей «Горводоканала» открылся в Пскове 13 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

« Событие, которое станет акцентным в год 90-летия "Горводоканала" - официальное открытие музея предприятия. Увидеть приборы химразведки, газоанализаторы разных поколений, лабораторный инвентарь для контроля качества воды и многое другое теперь можно в экспозиции, которую мы кропотливо готовили в течение года», - рассказали на предприятии.

Первым музей сегодня посетил глава Пскова Борис Елкин. Вместе директором «Горводоканала» Константином Болотиным и руководителями предприятия он осмотрел все экспонаты. Глава города пожелал успехов и удачи коллективу в музейной книге отзывов.

«Пространство получилось камерным и уютным.Это еще один небольшой, но важный шаг к тому, чтобы наше предприятие изучали, больше интересовались его историей и процессом производства. Это актуально для юных гостей, приходящих на экскурсии, для официальных лиц, и для всего большого коллектива», - добавили в «Горводоканале».

Борис Елкин также посмотрел производственную территорию цеха очистных сооружений водопровода: увидел сохранившийся с XIX века люк первого городского водопровода Георга Викенгейзера, побывал в блоке водоподготовки, на насосной станции, в лаборатории цеха, а также на новой станции дозирования гипохлорита натрия.

«Креативное освещение, необычные вешалки, симпатичный Миньон, этажерки - всё выполнено руками сотрудников из элементов производства, которые уже отслужили свой срок. Уверен, что экскурсии на предприятии теперь станут гораздо более увлекательными и информативными. Кроме самого музея экскурсанты смогут посетить старую насосную станцию и заглянуть в цех водоподготовки. Очень познавательно! Благодарю директора Горводоканала Константина Болотина за бережное отношение к истории предприятия и желаю коллективу успехов!», - сказал глава города. Отзыв о посещении музея он опубликовал в своем Telegram-канале.