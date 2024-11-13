Общество

«Зверьё моё»: Как мексиканской голой собаке живется в условиях Северо-Запада? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 14 ноября.

На этот раз к ведущей Ульяне Лаблюк пришли главный редактор ПЛН FM Константин Калиниченко и руководитель ЦУР Псковской области Анастасия Григорьева. Речь шла об их питомце Кайросе - мексиканской голой собаке.

Как представитель одной из древнейших пород оказался в Пскове? Комфортно ли ему в суровых условиях Северо-Запада? Какой характер у ксолоитцкуинтли, и в каком уходе они нуждаются? Как реагируют прохожие на «божественную сущность»? Об этом и многом другом — в эфире.

Повтор выпуска в 18.32.