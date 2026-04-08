Обращать внимание на липкость верхушки кулича рекомендует псковичам Роспотребнадзор

Как выбрать традиционные продукты для праздничного стола в преддверии Пасхи - яйца, творог и куличи, рассказали Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области. 

Изображение: управление Роспотребнадзора по Псковской области

При выборе яиц необходимо учитывать дату сортировки и внешний вид. Яйца должны быть ровными, гладкими и без повреждений. Рекомендуется хранить их в холодильнике и мыть перед использованием. Сроки хранения яиц варьируются от семи до 36 часов в зависимости от их вида.

Творог должен иметь белый цвет с кремовым оттенком и слегка кисловатый запах. Консистенция продукта должна быть мягкой и однородной, упаковка — герметичной, а информация о производителе и сроке годности — четкой. Специалисты не рекомендуют покупать творог с рук из-за возможного риска.

Куличи должны содержать натуральные ингредиенты, такие как яйца и сливочное масло. Верхушка кулича должна быть сухой, а глазурь — без липкости. Важно обращать внимание на дату производства и условия хранения куличей.

Скоропортящиеся продукты следует хранить в холодильнике отдельно от сырой продукции, чтобы избежать размножения микроорганизмов.

