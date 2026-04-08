14% исследованных с начала года клещей в Псковской области были заражены боррелиозом

Пораженность боррелиозом клещей, исследованных в Псковской области с начала года, составила 14%, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону. 

За неделю с 30 марта по 5 апреля в медицинские организации Псковской области по поводу присасывания клещей обратились 45 человек, в том числе 17 детей. С начала сезона на клещей пожаловались 54 человека. За аналогичный период прошлого года количество обратившихся составило 102 человека, в том числе 35 детей.

По состоянию на 5 апреля количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (54 человека) на 69,3% меньше, в том числе детей (23) – на 53,4% меньше среднемноголетних недельных данных за 2015-2025 годы. 

С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций исследовано 43 клеща (за неделю 30).

Пораженность клещей инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

  • Клещевым вирусным энцефалитом – 0%,
  • Иксодовым клещевым боррелиозом – 14%,
  • Моноцитарным эрлихиозом человека – 2,3%,
  • Гранулоцитарным анаплазмозом человека – 4,7%.

Ранее вакцина от клещевого энцефалита для взрослых поступила в Псковскую область. 

