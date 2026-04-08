Псковские курсанты отработали действия при исполнении наказаний без изоляции от общества

Выпускники Псковского филиала Университета ФСИН России отработали действия при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, сообщили Псковской Ленте Новостей в образовательной организации.

Во второй день итоговых учений «Итог-2026» курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России отработали комплекс практических ситуаций, связанных с деятельностью уголовно-исполнительных инспекций и исправительных центров.

Обучающимся предложили задачи, моделирующие реальные условия работы сотрудников, исполняющих наказания, не связанные с изоляцией осужденных от общества.

В рамках выполнения заданий курсанты, выступавшие в роли сотрудников УИИ и исправительных центров, должны были грамотно провести первоначальную профилактическую беседу с осужденными, разъяснив им порядок и условия отбывания наказания или меры уголовно-правового характера, составить и оформить должным образом необходимые документы.