Псковские курсанты отработали действия при исполнении наказаний без изоляции от общества

Выпускники Псковского филиала Университета ФСИН России отработали действия при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, сообщили Псковской Ленте Новостей в образовательной организации. 

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России 

Во второй день итоговых учений «Итог-2026» курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России отработали комплекс практических ситуаций, связанных с деятельностью уголовно-исполнительных инспекций и исправительных центров.

Обучающимся предложили задачи, моделирующие реальные условия работы сотрудников, исполняющих наказания, не связанные с изоляцией осужденных от общества.

В рамках выполнения заданий курсанты, выступавшие в роли сотрудников УИИ и исправительных центров, должны были грамотно провести первоначальную профилактическую беседу с осужденными, разъяснив им порядок и условия отбывания наказания или меры уголовно-правового характера, составить и оформить должным образом необходимые документы.

«В ходе выполнения заданий курсанты продемонстрировали уверенное владение алгоритмами работы сотрудников уголовно-исполнительных инспекций и исправительных центров. Особое внимание уделялось соблюдению установленного порядка оформления служебной документации, корректному взаимодействию с осужденными и применению норм законодательства при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества. Все участники показали достаточный уровень подготовки и способность применять полученные знания в практической деятельности», – подвела итог начальник Псковского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области Екатерина Брекелова.
