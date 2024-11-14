Общество

360 псковских студентов участвуют в олимпиаде «Я – профессионал»

На участие в 8-м сезоне олимпиады «Я — профессионал» заявились 360 студентов из Псковской области. Об этом стало известно по итогам регистрационной кампании олимпиады «Я — профессионал» президентской платформы «Россия — страна возможностей», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Так, в 8-м сезоне в число участников вошли 332 студента Псковского государственного университета, а также 13 учащихся из его филиала в городе Великие Луки, еще 12 студентов Великолукской государственной академии физической культуры и спорта и 3 представителя Великолукской государственной сельскохозяйственной академии.

«Платформа «Россия — страна возможностей» поддерживает талантливых россиян в их профессиональном и личностном развитии и создает социальные лифты для всех граждан. Жители Псковской области регулярно присоединяются к нашим проектам, чтобы реализовать свой потенциал и стать еще ближе к мечте. В числе активных участников — студенты, которые традиционно принимают участие в олимпиаде «Я — профессионал» и формируют кадровый резерв России», — сообщил исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Руководитель всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» Валерия Касамара отметила, что в новом сезоне молодежь Псковской области вместе со студентами со всей страны откроет для себя новые профессиональные и образовательные возможности.

«В экосистему «Я — профессионал» ежегодно вступают студенты со всей России, которые не боятся заявить о себе, готовы доказать свою конкурентоспособность и начать карьеру у лучших работодателей страны. В этом сезоне Псковскую область представят 360 студентов, а наиболее востребованными направлениями стали: «Педагогическое образование (основное)», «Классный руководитель» и «Специальное (дефектологическое) образование». Следующий рубеж — отборочный этап, который станет для ребят важным шагом на пути к профессиональному росту, позволит продемонстрировать свои способности и внести вклад в развитие выбранной отрасли», — считает Валерия Касамара.

В 8-м сезоне всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» продолжает развиваться как масштабная площадка для карьерной поддержки молодых специалистов. Участники получают полезные HR-продукты и услуги: индивидуальные и групповые карьерные консультации, советы, гайды и рекомендации по профессиональному становлению, экскурсии на производства и в офисы ведущих российских компаний, знакомство с работодателями на образовательных форумах и школах проекта, а также возможность пройти стажировки и получить предложения о трудоустройстве от индустриальных партнеров.

Нововведением этого сезона стало предоставление доступа к карьерному порталу олимпиады участникам отборочного этапа. Ранее возможность откликнуться на вакансии от ведущих работодателей страны была открыта только для дипломантов и участников заключительного этапа с ненулевым результатом. Теперь каждый студент, заинтересованный в профессиональном развитии, сможет попробовать свои силы на стажировках у более чем 700 компаний — отраслевых лидеров.

С 15 ноября по 1 декабря состоится отборочный этап VIII сезона олимпиады, участие в котором позволит студентам оценить уровень своих знаний и навыков, познакомиться с заданиями и попробовать свои силы в решении задач, разработанных представителями 33 лучших российских университетов и индустриальными партнерами проекта.

Дипломанты проекта получают дополнительные бонусы, среди которых льготное поступление на следующую ступень образования, а также денежные премии до 300 тысяч рублей для медалистов.