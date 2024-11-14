Общество

Кого накажут за пропаганду «чайлдфри», ответила адвокат

12 ноября Государственная Дума приняла в окончательной редакции закон, который запрещает пропаганду идеологии чайлдфри. Разобраться в новом законе помогла адвокат, вице-президент КАСП «Ленинградский адвокат» Маргарита Абдрахимова.

«Для начала разберемся, кто может быть привлечен к ответственности за пропаганду «чайлдфри». Это как физические лица, так и должностные лица и организации. Таким образом, публичное выступление в социальных сетях, форумах, концентрах физического лица можно расценить как пропаганду «чайлдфри». Фильм или шоу, содержащее пропаганду «чайлдфри», приведет к ответственности организацию, владельца», - пояснила эксперт.

Кроме того, по словам адвоката, немаловажно определить состав действий, который содержит не только навязывание идеи «чайлдфри», но и просто распространение или совершение публичных действий, которые создают привлекательность такой идеи, а также вызывают интерес.

Маргарита Абдрахимова подчеркнула, что эффективность закона зависит от его применения, учитывая сложившуюся в последние годы практику и активный контроль над социальными сетями. Закон может стать довольно эффективным, в этой области начал работать Росфинмониторинг: блогеры, имеющие публику более 10000 человек, обязаны себя зарегистрировать в реестре. То есть государство будет знать потенциального нарушителя в лицо.

«Первыми под штрафы попадут блогеры, кинематографисты, публичные личности (певцы, артисты и т. д.) с подобной позицией, а также СМИ. Что касается личной позиции человека, высказанной в обществе, – это пропаганда, вне зависимости от того, сколько раз он скажет, что это его личная позиция и он ее никому не навязывает. Поскольку в состав правонарушения входят не только такие действия как навязывание, а еще и создание привлекательности и вообще привлечение внимания к этой теме путем публичного выступления», - отметила адвокат.

Она добавила, что четкого определения пропаганды «чайлдфри» нет, но из квалифицирующих признаков таких действий в статье можно выделить: распространение сведений или совершение публичных действий, создающих привлекательность чайлдфри либо неверное представление о социальной равноценности рождения детей и отказа от него; навязывание информации, которая вызывает интерес к чайлдфри, пишет RuNews24.ru.

«Любое публичное высказывание (пост, речь, песня, сюжет фильма, статья), содержащее любую форму одобрения со стороны автора, подпадет под штраф», - заключила адвокат.